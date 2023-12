Phát động thi đua 120 ngày cao điểm chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904-1/5/2024), Hội Đồng hương Đức Thọ - Hà Tĩnh tại Phú Yên đã phối hợp tổ chức trồng cây lưu niệm tại Di tích Quốc gia Thành An Thổ thuộc xã An Dân, huyện Tuy An.