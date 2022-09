Tập trung giải quyết dứt điểm, triệt để các vụ việc ngay từ cơ sở

Chỉ đạo tại phiên tiếp công dân tháng 9/2022, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân theo định kỳ; giải quyết thấu đáo nguyện vọng của Nhân dân trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

Sáng 15/9, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương tham dự.

Mở đầu buổi tiếp công dân, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Đăng Nhật đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân định kỳ tháng 8/2022 và kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư.

Về tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo đối với 11 vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, hiện đã chuyển sang các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Theo chỉ đạo, Công an tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng, các địa phương nắm tình hình, sàng lọc và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cá nhân cố tình không chấp hành quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, các cá nhân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây rối, làm ảnh hưởng đến ANTT.

Báo cáo của Công an tỉnh nêu rõ: Trong phiên tiếp dân định kỳ tháng 8/2022, không có công dân nào có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối làm ảnh hưởng đến ANTT. Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương chủ động nắm chắc diễn biến, tình hình trước, trong và sau phiên tiếp dân định kỳ.

Từ 13/8 đến 13/9/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 15/15 đơn, đạt 100% (khiếu nại: 2 đơn; tố cáo: 7 đơn; kiến nghị, phản ánh: 6 đơn). Ban Nội chính đã trực tiếp xác minh 1 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền 1 đơn, số còn lại lưu đơn do không đủ điều kiện xử lý hoặc đã gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 5/5 đơn thư, đạt tỷ lệ 100%; tổ chức phiên họp giải trình trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách, triển khai 2 cuộc giám sát chuyên đề và các cuộc khảo sát thường xuyên, qua đó giám sát, xem xét làm rõ một số kiến nghị, phản ánh mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Tiếp đó, Ban Tiếp công dân tỉnh cũng báo cáo kết quả theo dõi, xử lý các vụ việc đã giao tại các phiên tiếp công dân trước và việc tiếp công dân, xử lý đơn thư trong tháng.

Từ 10/8 đến 10/9, về tiếp dân định kỳ, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 10 trường hợp/7 vụ việc; về tiếp dân thường xuyên, đã tiếp 75 trường hợp/19 vụ việc. Tổng số đơn tiếp nhận và xử lý 115 đơn (khiếu nại 8; tố cáo 5; kiến nghị, phản ánh 102). Tham mưu UBND tỉnh văn bản giao, chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 85 vụ việc; còn lại 30 đơn không đủ điều kiện xử lý lập hồ sơ lưu trữ, theo dõi.

Trong kỳ báo cáo, UBND tỉnh giao 69 vụ việc, trong đó 57 vụ việc có báo cáo đúng hạn; 6 vụ việc có báo cáo nhưng quá hạn; đang giải quyết trong thời hạn được giao 6 vụ việc.

Mở đầu phiên tiếp công dân sáng nay, ông Nguyễn Văn Lý (trú thôn Vĩnh Trường, xã Hương Xuân, Hương Khê) kiến nghị về việc mở lối đi vào khu đất của gia đình ông.

Trả lời công dân, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh đã làm rõ thêm về các quy định của pháp luật, tuyến đường đã được mở vào trang trại của ông Lý cũng như những điều kiện cụ thể, tính khả thi về việc mở đường theo đề xuất, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động để các hộ dân thực hiện đúng luật định.

Các đồng chí chủ trì cũng đã giao huyện Hương Khê tiếp tục giải quyết theo đúng thẩm quyền, thấu tình đạt lý và ban hành văn bản trả lời dứt điểm với ông Nguyễn Văn Lý.

Tiếp đó, ông Hồ Sỹ Chửng (xã Thạch Xuân, Thạch Hà) đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến khiếu nại về đất đai.

Ông Bùi Quang Chức (tổ dân phố 3, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) khiếu nại liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông.

Ông Đặng Quang Trọng thay mặt bà Nguyễn Thị Loan (trú thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) khiếu nại, phản ánh liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước có thu hồi đất.

Các sở, ngành liên quan cũng đã giải trình, làm rõ những vấn đề bà Loan khiếu nại, phản ánh. Các đồng chí chủ trì đã chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền ban hành thông báo cho gia đình bà Loan về cách thức xử lý. Quá trình giải quyết vụ việc cần phải căn cứ theo quy định của pháp luật.

Sau khi các công dân trình bày sự việc, lãnh đạo địa phương, sở, ngành đã giải trình, làm rõ nội dung liên quan. Các đồng chí chủ trì giao các địa phương, ngành liên quan xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và trả lời công dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu quá trình xử lý, giải quyết vụ việc cho công dân cần có thời hạn cụ thể, đúng quy định của pháp luật.

Kết luận phiên tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân theo định kỳ vào ngày 20 hằng tháng; tập trung giải quyết dứt điểm, triệt để các vụ việc ngay từ cơ sở, theo đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật, tránh tồn đọng, kéo dài.

Giải quyết thấu đáo nguyện vọng của Nhân dân trên cơ sở thượng tôn pháp luật; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của công dân.

Đối với những công dân dù được cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo, ảnh hưởng đến tình hình ANTT, đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

