TP Hà Tĩnh ước thu ngân sách năm 2023 đạt 1.110 tỷ đồng

Năm 2023, thành phố Hà Tĩnh dự kiến hoàn thành đạt và vượt 24/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; trong đó ước thu ngân sách đạt 1.110 tỷ đồng.

Chiều 27/11, TP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Đức chủ trì hội nghị.

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu, dự kiến có 24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 11,9%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.110 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch tỉnh giao, 107% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Ông Trần Quốc Đạt - Chánh Văn phòng UBND thành phố báo cáo tình hình KT-XH.

Thương mại - dịch vụ, du lịch duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 22.822 tỷ đồng, tăng so 15,3% với năm 2022. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 1.867 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 238,8 tỷ đồng, bằng 106,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm, có 352 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã thành lập mới. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản và quản lý đô thị được tập trung cao. Các dự án mới được đẩy nhanh tiến độ. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh đạt 57%; nguồn vốn của thành phố đạt 61%.

Hoạt động xây dựng đô thị văn minh, phường đạt chuẩn văn minh đô thị và nông thôn mới được tâp trung chỉ đạo. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Ông Tô Thái Hoà - Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND thành phố thông tin một số nội dung liên quan đến quy hoạch, chỉnh trang đô thị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hạn chế, vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực như: quy hoạch đất đai, sản xuất nông nghiệp, xây dựng đô thị văn minh, chỉnh trang đô thị ...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu yêu cầu các địa phương, phòng, ngành phát huy tinh thần đoàn kết, không đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu kết luận hội nghị.

Năm 2024, TP Hà Tĩnh dự kiến xây dựng 26 chỉ tiêu phát triển KT-XH. Theo đó, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các phòng, ngành, địa phương rà soát, nghiên cứu kỹ chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, các chỉ tiêu theo ngành dọc để xây dựng bộ chỉ tiêu sát đúng, đồng bộ, phù hợp với tinh thần thực tiễn.

Về các nhiệm vụ cụ thể, các phòng, ngành, địa phương quản lý quy hoạch chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tiếp tục rà soát hệ thống thoát nước trên địa bàn; đảm bảo chất lượng trong chỉnh trang đô thị; tập trung tích tụ ruộng đất, tiếp tục phát triển nông nghiệp đô thị; rà soát kế hoạch trồng cây xanh; giải quyết các tồn đọng trong lĩnh vực công nghiệp; quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách; thực hiện tốt công tác tiếp công dân...

Trước mắt, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu chỉ đạo cần tăng cường công tác quản lý thị trường, cung ứng hàng hóa cuối năm; kiểm soát chặt chẽ công tác giết mổ gia súc; đôn đốc việc trang trí tết; tập trung nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian còn lại của năm 2023...

Tin liên quan:

Ngọc Loan