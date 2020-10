TX Kỳ Anh cần chủ động phương án ứng phó bão số 8 theo phương châm “4 tại chỗ”

Đó là yêu cầu mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đặt ra trong buổi làm việc với TX Kỳ Anh về việc khắc phục thiệt hại do mưa lũ và chủ động ứng phó với bão số 8.

Chiều 21/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế và chủ trì buổi làm việc với TX Kỳ Anh về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 8.

Qua kiểm tra thực tế các địa điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong việc bố trí triển khai thực hiện các phương án di dời dân phòng chống mưa lũ vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương sớm rà soát đời sống người dân sau lũ, quan tâm đến các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn tại các vùng ngập sâu (3 TDP của phường Kỳ Thịnh và 4 thôn của xã Kỳ Lợi), đảm bảo cho người dân không đói, rét sau lũ.

Tổ chức tốt các phương án tiếp nhận, phân phối các hàng cứu trợ; chú ý công tác vệ sinh môi trường; khắc phục sớm các điểm sạt lở, các công trình dân sinh để sớm khôi phục sản xuất; quản lý giá cả thị trường sau mưa lũ; tập trung dọn vệ sinh trường học để đón học sinh trở lại trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yều cầu TX Kỳ Anh tập trung ứng phó bão số 8 với phương châm “4 tại chỗ”

Trước dự báo về diễn biến phức tạp của bão số 8 với nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến TX Kỳ Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã cần tập trung khắc phục sớm thiệt hại do mưa lũ, đồng thời triển khai ngay các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó cần xây dựng chi tiết phương án sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm (vùng thấp trũng, sạt lở đất...).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực sạt lở trước khu vực Công ty CP cảng quốc tế Lào -Việt, xã Kỳ Lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý cần quan tâm đến vấn đề an toàn hồ đập, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự giao thông. Các xã, phường bố trí lực lượng, có các biện pháp cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm; có kế hoạch bảo vệ sản xuất nông nghiệp, các hoạt động kinh doanh du lịch để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

... và kiểm tra công tác ứng phó với bão số 8 tại Công ty CP cảng Quốc tế Lào - Việt.