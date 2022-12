Vũ Quang có 15/28 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra

Năm 2022, với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, tình hình KT-XH của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục ổn định và phát triển. Toàn huyện có 15/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sáng 19/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022; cho ý kiến các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa V.

Năm 2022, trong số 28 chỉ tiêu về KT-XH mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và HĐND huyện Vũ Quang đề ra có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2022 của huyện đạt hơn 3.500 tỷ đồng (bằng 87% kế hoạch năm và gần bằng 102% so cùng kỳ). Sản xuất nông, lâm, thủy sản được duy trì ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả khá toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến trình bày dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023.

Sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt trên 14 nghìn tấn (đạt 108,8% kế hoạch năm và bằng 106,97% so cùng kỳ). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,6 triệu đồng/người/năm (tăng 4,65 triệu đồng so với cùng kỳ, tăng 0,74 triệu đồng so với kế hoạch).

Về xây dựng NTM, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2022; phát động 100 ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; triển khai xây dựng các cụm dân cư sinh thái, làng sinh thái, nhà vườn sinh thái...

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn báo cáo kết quả thực hiện một số chính sách khuyến khích xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2022.

Ngoài ra, các địa phương còn tập trung chỉnh trang khu dân cư kiểu mẫu, khuôn viên nhà văn hóa, trồng hàng rào xanh, cây bóng mát, xây dựng hố xử lý nước thải, nhà vệ sinh cho các hộ chính sách... Bình quân khung kế hoạch tại các địa phương đạt từ 85 - 90% so với kế hoạch năm.

Công tác GPMB để triển khai các dự án được tập trung chỉ đạo, cơ bản bàn giao kịp thời mặt bằng cho các đơn vị thi công đúng tiến độ; việc chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng đảm bảo đúng các quy định pháp luật, không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác GPMB...

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Thê: Đối với diện tích cây cam đã thoái hóa, năng suất thấp, huyện cần có kế hoạch phát triển các loại cây ăn quả có tiềm năng khác như: hồng, bưởi để thay thế, nhằm giữ chỉ tiêu diện tích cây ăn quả hàng năm ổn định.

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường… được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng: Từ nay đến cuối năm 2022, các địa phương, đơn vị cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: thu, chi ngân sách đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; đảm bảo công tác an sinh xã hội và tình hình ANTT trước, trong sau tết Nguyên đán.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa V; các dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023.

Đại biểu cũng tập trung làm rõ những hạn chế trong năm 2022 về một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, đồng thời, đề ra giải pháp khắc phục và các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị các địa phương, đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tập trung khắc phục những vấn đề tồn đọng, chưa hoàn thiện, nhất là các chỉ tiêu KT-XH chưa đạt để kịp thời bổ cứu, hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà kết luận hội nghị.

Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu; ưu tiên các nguồn lực, tập trung cho xây dựng NTM, đô thị văn minh và quan tâm xây dựng các sản phẩm OCOP trên địa bàn; tạo điều kiện khuyến khích, hỗ trợ Nhân dân mở rộng, nhân rộng các mô hình kinh tế.

Ngoài ra, các phòng, ban, ngành, địa phương cần quan tâm phát triển nền nông nghiệp theo hướng hữu cơ và tuần hoàn; giữ vững ANTT trên địa bàn; tiếp tục nêu cao vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ. Đồng thời, cần khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH phù hợp với từng đơn vị, địa phương trong năm mới 2023.

Chung Thủy