Cài đặt VNeID đem lại nhiều tiện ích trong đăng ký nhập học

Việc cài đặt ứng dụng định danh điện tử mức độ 2 đã mang lại nhiều tiện tích cho nhà trường và người dân trong đăng ký nhập học cho trẻ mẫu giáo năm học 2023 - 2024 tại các điểm trường ở Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Chị Trần Thị Huế ở xã Tân Lâm Hương (áo sọc) cùng với nhiều phụ huynh khác cảm thấy phấn khởi bởi những tiện ích mà ứng dụng VNeID đem lại trong quá trình đăng ký nhập học cho con.

Chị Trần Thị Huế (thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) cũng như nhiều phụ huynh khác bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi bởi những tiện ích mà ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) đem lại trong quá trình hoàn tất các hồ sơ đăng ký nhập học cho con tại Trường Mầm non 1 Tân Lâm Hương. Ngoài đơn xin nhập học và bản sao giấy khai sinh của con là những loại giấy tờ bắt buộc phải có thì năm nay, chị Huế không phải mang theo sổ hộ khẩu và bản sao sổ hộ khẩu như trước.

"Mọi thông tin cá nhân, thông tin cư trú đều được tích hợp trong ứng dụng VNeID có sẵn trên máy điện thoại. Điều này đã giúp bản thân tôi giảm bớt thời gian và cả chi phí khi đến đăng ký nhập học cho con" - chị Huế vui vẻ cho hay.

Giáo viên Trường Mầm non Thạch Khê hướng dẫn kiểm tra, xác thực các thông tin cư trú của phụ huynh, học sinh trên ứng dụng VNeID.

Còn tại Trường Mầm non Thạch Khê, có 60 trẻ 3 tuổi được đăng ký nhập học tại trường. Cô Nguyễn Thị Nga - giáo viên Trường Mầm non Thạch Khê chia sẻ “Triển khai các thủ tục đăng ký nhập học cho học sinh, các phụ huynh đều đã cài đặt và sử dụng phần mềm VNeID mức độ 2 trên điện thoại thông minh, giúp cho việc kiểm chứng các thông tin được thuận lợi hơn rất nhiều. Việc lưu trữ hồ sơ cũng rất thuận tiện, giảm thời gian kê khai các loại giấy tờ, biễu mẫu…”.

Trong quá trình triển khai thủ tục đăng ký nhập học cho trẻ tại các trường mầm non, các giáo viên đã hướng dẫn cụ thể để người dân hiểu thêm về những tiện ích trong thực hiện các giao dịch hành chính trên ứng dụng VNeID. Đây cũng là dịp để rà soát, bổ sung, cập nhật những thông tin còn thiếu, nhất là thông tin cư trú tại các địa phương. Thực tế, có một vài trường hợp chưa cập nhật đầy đủ thông tin cư trú và đã liên hệ với lực lượng công an xã để cập nhật, bổ sung vào hồ sơ điện tử trên ứng dụng VNeID đảm bảo an toàn, chính xác.

Việc đăng ký nhập học cho con cũng là dịp để bổ sung, hoàn thiện những thông tin còn thiếu vào ứng dụng định danh điện tử mức độ 2 cho công dân.

Bà Lê Thị Thái Hà - chuyên viên phụ trách bậc học mầm non, Phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà thông tin: “Từ ngày 2/8 đến nay, đã có 11/28 trường mầm non trên địa bàn tổ chức tuyển sinh trẻ mẫu giáo năm học 2023 – 2024. Theo kế hoạch, việc tuyển sinh sẽ hoàn thành trước ngày 10/8. Ngoài đơn xin nhập học và bản sao giấy khai sinh của trẻ có công chứng, các giấy tờ ưu tiên khác nếu có, thì năm học này, việc tuyển sinh có nhiều thuận lợi hơn, công tác kiểm tra, xác thực hồ sơ, đặc biệt là thông tin cư trú rất rõ ràng bởi hầu hết các phụ huynh đều đã cài đặt và tích hợp các thông tin liên quan trong ứng dụng VNeID mức độ 2”.

Ngày 4/8, Trường Mầm non Thạch Hội thu nhận trên 80 hồ sơ nhập học của trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Bình - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Thạch Hà cho biết “Tính đến nay, Công an huyện đã thu nhận trên 99.868 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, trong đó đã kích hoạt 94.762 tài khoản định danh điện tử cho công dân, đạt 103% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong tháng 7/2023, xếp thứ 2 toàn tỉnh về tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử.

Thời gian tới, Công an huyện Thạch Hà sẽ tiếp tục tập trung cao cho công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc thu nhận và kích hoạt định danh điện tử cho công dân, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030...”.

Thúy Quỳnh