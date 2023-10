Chỉnh lý biến động giấy chứng nhận QSD đất tại các xã sau sáp nhập

Đến cuối ngày 28/10, các Văn phòng Đăng ký đất đai tại Hà Tĩnh đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tại 4 huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn thực hiện đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thông tin thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính cho gần 9.500 trường hợp. Cụ thể: tại huyện Nghi Xuân đã thực hiện được 3.770 giấy chứng nhận tại thị trấn Tiên Điền và xã Đan Trường; 970 giấy chứng nhận tại thị trấn Nghèn (Can Lộc); 1.755 giấy chứng nhận tại thị trấn Đức Thọ, Tùng Châu, Bùi La Nhân, Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ); gần 3.000 giấy chứng nhận tại 2 xã Quang Diệm và An Hoà Thịnh (huyện Hương Sơn). Việc điều chỉnh biến động đang được các đơn vị, địa phương tiến hành trong thời gian tới.