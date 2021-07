Hà Tĩnh đảm bảo hậu cần cho các khu cách ly tập trung

Hiện nay, các địa phương ở Hà Tĩnh đang tiến hành cách ly tập trung 2.111 công dân trở về từ vùng có dịch hoặc liên quan đến các ca bệnh. Công tác hậu cần tại các khu cách ly đang được triển khai chu đáo, kỹ lưỡng.

Được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung đón công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa bàn huyện Thạch Hà, từ nhiều ngày trước, Trường Mầm non I thị trấn Thạch Hà đã được dọn dẹp, trang bị đầy đủ vật dụng thiết yếu để đảm bảo điều kiện cho bà con cách ly.

Trường Mầm non I thị trấn Thạch Hà được trang bị đầy đủ vật dụng thiết yếu phục vụ công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam trở về cách ly.

Nhiều lực lượng như quân sự, công an, đoàn viên, hội viên các hội đoàn thể đã được huy động tham gia công tác hậu cần.

Thiếu tá Nguyễn Văn Danh - Trưởng Công an thị trấn Thạch Hà thông tin: “Bên cạnh đảm bảo các điều kiện cách ly theo quy định, công tác đảm bảo an ninh trật tự được chúng tôi chú trọng. Theo đó, hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt với 6 mắt ở vòng trong, 2 mắt vòng ngoài; chốt trực bố trí lực lượng 24/24h để hỗ trợ vận chuyển thức ăn, nhu yếu phẩm, đảm bảo an ninh trật tự”.

Hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại khu vực cách ly tập trung.

Ngoài điểm cách ly này, thị trấn Thạch Hà cũng đã có kế hoạch trưng dụng thêm hai địa điểm là Trường Mầm non II, Trường Tiểu học I sẵn sàng kích hoạt làm khu cách ly tập trung nếu số lượng công dân trở về từ vùng dịch tăng lên trong thời gian tới.

Tại huyện Hương Sơn, hiện có hơn 160 công dân đang thực hiện cách ly tập trung, trong đó, 158 người tại khu cách ly tập trung Cổng B (xã Sơn Tây - Hương Sơn). Để đảm bảo điều kiện ăn ở, theo dõi sức khỏe cho số công dân này, lực lượng chức năng đã phân công công việc cụ thể theo từng bộ phận.

Một số cán bộ y tế, công an chính quy, bộ đội... được bố trí tham gia ban điều hành ở vòng trong; vòng ngoài được bố trí nhân lực lo bữa ăn, cung cấp đồ dùng, nhu yếu phẩm cho công dân và cán bộ, chiến sỹ; dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly.

Công dân được phục vụ các suất ăn đảm bảo vệ sinh, chất lượng.

“Ban điều hành khu cách ly cũng đã thuê một nhà hàng có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn để cung cấp hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho công dân. Một số chiến sỹ được bố trí tham gia nấu ăn vừa hỗ trợ công việc, vừa giám sát chất lượng thức ăn” - Thượng tá Phạm Quốc Đạt - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Sơn cho biết.

Hầu hết số công dân cách ly tập trung tại Cổng B đi về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam nên nguy cơ dịch rất cao. Các biện pháp phòng dịch cũng được chính quyền, ngành chức năng hướng dẫn chi tiết, triển khai nghiêm ngặt. Việc theo dõi, chăm sóc y tế; nhắc nhở, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc các quy định trong khu cách ly được các lực lượng triển khai bài bản, kỹ lưỡng. Mỗi ngày hai lần, cán bộ y tế tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe để kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe của công dân cách ly tại Cổng B.

Cùng với nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh, ngày 26/7, Lộc Hà đón 75 công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam trên chuyến tàu SE14. Số công dân này được bố trí cách ly tập trung ngay khi về đến địa phương. Sau khi tiến hành xét nghiệm, đến sáng 29/7, 6 người được xác định có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch; khử khuẩn môi trường tại khu vực cách ly; điều tra khai thác dịch tễ, lập danh sách các đối tượng là F1, F2 của các ca bệnh để cách ly riêng; đưa bệnh nhân đi cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh...

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn tặng quà cho các em nhỏ đang cách ly tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội của huyện.

Trong đợt này, Lộc Hà có 16 trẻ em đang cách ly. Để động viên tinh thần các cháu, huyện đã trích kinh phí từ Quỹ phòng, chống COVID-19 của huyện hỗ trợ mỗi cháu một phần quà trị giá 400 nghìn đồng bao gồm sữa, bánh kẹo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: "Trẻ em sẽ là đối tượng được ưu tiên chăm sóc đặc biệt cả vật chất lẫn tinh thần. Ngoài ra, MTTQ huyện cũng vận động các cá nhân, đoàn viên, hội viên ủng hộ suất ăn, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân trong thời gian cách ly, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, già cả, neo đơn...”.

Giáo viên Trường THCS Kỳ Tân ủng hộ suất ăn cho cán bộ, người dân cách ly trên địa bàn.

Khác với những đợt trước, theo quy định hiện nay, người dân đi về từ vùng có dịch phải tự thanh toán chi phí cách ly tập trung. Để chia sẻ, động viên người dân, một số tổ chức, cá nhân hảo tâm đã tự nguyện nấu các suất ăn ủng hộ. Trong mấy ngày gần đây, hàng nghìn suất ăn đã được các đơn vị như: Trường Mần non thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc), Hội LHPN huyện Hương Khê; Trường THCS Kỳ Tân, Trường Mầm non Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh), đoàn viên các công đoàn cơ sở ở Hương Sơn... cung cấp cho người dân tại các khu cách ly trên địa bàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mặt hậu cần của chính quyền các cấp và lực lượng chức năng, mong rằng, người dân sẽ nghiêm túc thực hiện quy định cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng.

Minh Khánh