Niềm vui trong những ngôi nhà tránh lũ ở Can Lộc

Huyện Can Lộc là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành 100% công trình nhà ở kiên cố được phê duyệt đợt 1 cho các hộ dân theo Quyết định 22-QĐ/TU, ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Sau hơn 5 tháng triển khai, 48 ngôi nhà kiên cố của các gia đình người có công, hộ nghèo, hộ ảnh hưởng thiên tai ở huyện Can Lộc được hỗ trợ xây dựng từ nguồn xã hội hóa đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Video: Ông Lương Văn Quang chia sẻ khi được hỗ trợ làm nhà mới

Ông Lương Văn Quang, thương binh 4/4 ở tổ dân phố Vĩnh Phong, thị trấn Nghèn chia sẻ, cuộc sống gia đình ông khó khăn, kinh tế chủ yếu từ nghề nông, thu nhập bấp bênh nên dù căn nhà đã xuống cấp nhưng bao năm qua vẫn chưa có cơ hội để nâng cấp.

Ngôi nhà của gia đình ông Quang được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 250 triệu đồng.

Tháng 1/2021, gia đình ông Quang được hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa cùng số tiền vay mượn để xây nhà mới.

Giờ đây, vào mùa mưa lũ gia đình ông không còn phải lo về chỗ ở, có thời gian tập trung lao động sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sau gần 4 tháng thi công, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Châu đã được hoàn thành.

Còn bà Nguyễn Thị Châu ở tổ dân phố Hồng Quang, thị trấn Nghèn là hộ nghèo đơn thân, sống trong ngôi nhà lụp xụp.

Điều kiện khó khăn, bà không dành dụm đủ tiền để xây dựng được ngôi nhà ở kiên cố. Mỗi mùa bão lũ, nước ngập, bà phải đi ở nhờ hàng xóm.

Ngôi nhà còn có gác lửng sử dụng tránh trú khi có bão lụt.

Đầu năm 2021, được hỗ trợ 70 triệu đồng làm nhà ở kiên cố, phòng, tránh bão lũ cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai có khó khăn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh từ nguồn xã hội hóa; cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể địa phương và anh em, họ hàng, bà Châu đã xây dựng được ngôi nhà với trị giá 195 triệu đồng.

Có nhà mới, bà Nguyễn Thị Châu yên tâm, phấn khởi, không còn lo bão, lụt.

Bà Nguyễn Thị Châu vui mừng chia sẻ: “Từ nay tôi đã yên tâm tự chủ cuộc sống của mình trong căn nhà khang trang, an toàn trong mưa bão”.

Ở vùng rốn lũ của xã Vượng Lộc, căn nhà cấp 4 xuống cấp của gia đình bà Trần Thị Quý (thôn Đoài Duyệt) không còn an toàn cho gia đình mỗi mùa lũ về. Đợt lũ lịch sử năm ngoái, gia đình bà cũng chịu nhiều thiệt hại khi nước tràn vào nhà gần 1m.

Cán bộ chính sách xã Vượng Lộc chia sẻ niềm vui với gia đình bà Trần Thị Quý

Trong ngôi nhà mới xây dựng với diện tích hơn 60m2, trị giá trên 250 triệu đồng, bà Quý phấn khởi cho biết: “Bây giờ, gia đình tôi không chỉ có ngôi nhà kiên cố mà còn có thể giúp nhiều hộ khác đến trú tránh bão lũ”.

Ngôi nhà mới được xây dựng từ nguồn xã hội hóa của gia đình bà Quý.

Ông Võ Xuân Phong - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc cho biết, triển khai việc hỗ trợ làm nhà ở kiên cố, phòng, tránh bão lũ cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai có khó khăn về nhà ở theo Quyết định 22, trong đợt 1, huyện Can Lộc có 48 nhà được xây mới với tổng số tiền hỗ trợ trên 3,3 tỷ đồng (mỗi hộ 70 triệu đồng/căn).

Trong đó, có 12 nhà thuộc đối tượng người có công, 22 nhà thuộc hộ nghèo và 14 nhà thuộc hộ bị ảnh hưởng thiên tai.

Ngôi nhà cũ đã xuống cấp của bà Quý.

Đến nay, 48 nhà được hỗ trợ đợt 1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng (từ 30/4/2021) trước thời hạn tỉnh giao 1 tháng (tỉnh giao 30/5/2021). Can Lộc là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành 100% công trình nhà ở kiên cố cho các hộ dân được phê duyệt đợt 1.

Trong đợt 2, huyện Can Lộc được phê duyệt 187 công trình nhà ở kiên cố của các hộ dân và 100% công trình đã khởi công xây dựng. Huyện đang chỉ đạo các địa phương hỗ trợ người dân tập trung đẩy nhanh tiến độ. Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng khẳng định: “Huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà ở cho người dân đợt 2 vào đầu tháng 10/2021.

Nam Giang