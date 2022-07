Nỗ lực tham mưu, thực hiện tốt chính sách người có công ở Hà Tĩnh

Cùng với thực hiện tốt các chính sách đối với người có công (NCC) với cách mạng của Trung ương, những năm qua, ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã tham mưu các chủ trương, nghị quyết sát hợp thực tiễn, nỗ lực chăm lo cuộc sống cho gia đình chính sách.

Trong suốt 75 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác thương binh, liệt sỹ; đến nay đã xây dựng và ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản pháp luật quy định chính sách ưu đãi đối với NCC, đặc biệt là Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng. Đồng thời, phát động phong trào “đền ơn đáp nghĩa” thiết thực, hiệu quả.

Trên cơ sở quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành LĐ-TB&XH toàn tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tham mưu tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mỹ (xã Phúc Trạch) trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết chính sách cho 301.135 lượt hồ sơ NCC với cách mạng, trong đó có 1.541 cán bộ lão thành cách mạng; 905 cán bộ tiền khởi nghĩa; 26.485 liệt sỹ; 35 Anh hùng lao động trong kháng chiến và Anh hùng LLVT; 37.494 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 10.032 bệnh binh; 7.151 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ… Tỉnh đã tham mưu trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 1.979 mẹ (phong tặng 108 mẹ, truy tặng 1.871 mẹ), 35 mẹ còn sống được cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng.

Thực hiện quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng kịp thời đối với 40.741 NCC, thân nhân NCC, trợ cấp 1 lần hàng chục nghìn đối tượng và các chế độ, chính sách khác. Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch điều dưỡng NCC; công tác quy tập mộ liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà, chi trả kịp thời chế độ chính sách cho NCC; triển khai hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa…

Sáng 26/7, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, đại diện lãnh đạo huyện Hương Khê dự khởi công xây dựng nhà cho gia đình bà Trần Thị Đào (SN 1952) - thương binh 4/4 ở thôn 4, xã Điền Mỹ.

Đặc biệt, để chăm lo cho cuộc sống của NCC, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nội dung về bổ sung một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, trong đó có hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là NCC với cách mạng. Thực hiện chính sách này, hộ nghèo có thành viên là NCC với cách mạng được hỗ trợ 750.000 đồng/người/ tháng đối với khu vực nông thôn, 950.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị (bao gồm các khoản trợ cấp xã hội hằng tháng đang hưởng).

Mới đây, trên cơ sở tham mưu của sở, tại Kỳ họp thứ VIII (tháng 7/2022), HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết Quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025. Trong đó, hỗ trợ thu nhập đối với thành viên hộ nghèo NCC với mức hỗ trợ 50% mức chuẩn nghèo mới theo quy định của Chính phủ…

Sáng 23/7, Huyện đoàn Hương Sơn cùng Chi đoàn Trung tâm Y tế, Chi đoàn Công an huyện Hương Sơn hỗ trợ giúp đỡ, khám, tư vấn sức khoẻ và tặng quà các gia đình thuộc đối tượng chính sách tại các xã: Sơn Trường, Sơn Giang, Sơn Trung, An Hoà Thịnh và Sơn Ninh. Trong ảnh: Đoàn tặng quà bà Phan Thị Quát (75 tuổi, hội viên Hội TNXP thôn Cây Da, xã An Hoà Thịnh).

Song song với thực hiện nhiệm vụ tham mưu, với phương châm “không để người thực sự có công mà không được xem xét công nhận và thụ hưởng chính sách”, mỗi cán bộ, công chức của ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở đều phát huy trách nhiệm vừa tuyên truyền chính sách, vừa kịp thời rà soát, hạn chế tối đa sai sót đối tượng; rà soát các đối tượng là NCC gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất để tham mưu chính sách hỗ trợ…

Nhờ vậy, đến cuối năm 2019, Hà Tĩnh đã có 100% hộ NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân nơi cư trú; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, NCC; cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở đối với NCC với cách mạng và không còn hộ NCC thuộc diện nghèo. Hoàn thành việc xem xét, giải quyết và trả lời dứt điểm đối với hồ sơ NCC tồn đọng theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng ở trung tâm.

Thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục bám sát, tham mưu, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh về chính sách ưu đãi NCC, công tác "đền ơn đáp nghĩa”. Kịp thời nắm bắt, báo cáo các cấp có thẩm quyền về những vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC để xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền. Kịp thời giải quyết các loại hồ sơ, văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đơn thư của công dân. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho NCC. Thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập, an táng các phần mộ liệt sỹ; xây dựng, nâng cấp các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sỹ. Tiếp tục triển khai công tác xây dựng phần mềm số hóa hồ sơ NCC. Nỗ lực xã hội hóa nguồn lực chăm lo đời sống NCC, gia đình chính sách. Tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác chính sách ưu đãi NCC cho cán bộ cấp huyện, xã.

Bằng tất cả trách nhiệm, niềm tri ân, tự hào, mỗi cán bộ, công chức ngành LĐ-TB&XH toàn tỉnh quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình NCC, góp phần thực hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Phạm Văn Công

Trưởng phòng Người có công, Sở LĐ-TB&XH