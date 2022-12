4 cá nhân của Hà Tĩnh được biểu dương cán bộ mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Thành tích của các cá nhân được vinh danh: Ông Nguyễn Mậu Thân (SN 1968) - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đức Hương (huyện Vũ Quang): Gần 10 năm gắn bó với công tác mặt trận, ông Nguyễn Mậu Thân được biết đến là một cán bộ “gần dân, sát việc”. Với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, ông Thân đã vận động người dân thay đổi ý thức, tập quán chăn nuôi, trồng trọt; khai hoang, cải tạo đất để trồng cây ăn quả có múi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Để người dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, ông đã hướng dẫn họ tiếp cận với các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn, KHKT... Đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, mỗi năm, Ủy ban MTTQ xã Đức Hương huy động hàng trăm triệu đồng chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... Với những đóng góp của mình, ông Thân đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen. Ông Nguyễn Đức Hiền (SN 1965) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh): Là cán bộ mặt trận ở địa bàn rộng, dân số đông, 2/3 là giáo dân, ông Nguyễn Đức Hiền đã luôn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp, sát thực với đặc thù của địa phương. Ông tranh thủ sự ủng hộ của các vị linh mục, phối hợp chặt chẽ cùng hội đồng mục vụ giáo xứ để thực hiện tốt các nhiệm vụ như: xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng cho các dự án, phòng chống dịch, phát triển đảng vùng có đạo... Nhờ đó, người dân địa phương luôn đoàn kết một lòng, đồng thuận với chính quyền để xây dựng quê hương. Năm 2020, xã Thạch Trung đã đạt chuẩn NTM nâng cao; tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Với những đóng góp cho công tác mặt trận, ông Hiền đã nhiều lần được UBND thành phố Hà Tĩnh, Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương. Ông Hồ Xuân Nam (SN 1987) - Trưởng ban Công tác mặt trận bản Rào Tre, xã Hương Liên (huyện Hương Khê). Ông Hồ Xuân Nam luôn gương mẫu đi đầu, vận động bà con dân tộc Chứt tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng nông thôn mới. Ông là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân địa phương trong thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, ông đã phối hợp chặt chẽ với tổ công tác của Đồn Biên phòng Bản Giàng hướng dẫn bà con thay đổi nếp sống, nếp nghĩ; vận động con em dân tộc Chứt đến trường; xóa bỏ tình trạng hôn nhân cận huyết thống... Năm 2020, ông Nam được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Ông Trần Nam Giang (SN 1977) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn 10, xã Sơn Trường (Hương Sơn). Với vai trò, nhiệm vụ được giao, ông Nam luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương trên lĩnh vực an sinh xã hội, chế độ chính sách, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm; vận động người dân xây dựng nông thôn mới. Thôn 10 xã Sơn Trường được Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đánh giá là một trong những điểm sáng trong công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, ông Nam còn tích cực phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng với mô hình nuôi hàng trăm con lợn rừng, hươu sao. Ông đã xây dựng thành công sản phẩm OCOP 3 sao thương hiệu “Thịt lợn rừng Nam Giang”. Năm 2022, ông đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017- 2022”; được UBND tỉnh tặng bằng khen.