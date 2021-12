Báo chí tìm hiểu kỹ thông tin do cơ quan có thẩm quyền cung cấp khi phản ánh các nội dung về Công ty Việt Á

Trong thời gian qua, các địa phương và bộ/ngành đã nghiêm túc tổ chức triển khai đầy đủ Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Nghị quyết là cơ sở để các địa phương ban hành và thực hiện các biện pháp hành chính và chuyên môn y tế phù hợp với các cấp độ dịch trên địa bàn. Nhận thức của người dân, các cấp, các ngành về dịch COVID-19 và kịch bản ứng phó với đại dịch COVID-19 đã nâng cao rất nhiều so với trước đây. Hiện nay, tình hình nhiều địa phương vẫn ghi nhận sổ ca mắc COVID-19 hàng ngày trong cộng đồng và chưa có dấu hiệu giảm, công tác thu dung, điều trị, đặc biệt là chăm sóc các bệnh nhân nặng vẫn còn nhiều thách thức. Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các địa phương đánh giá và rút ra các bài học kinh nghiệm, kiến nghị sau một thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP để làm cơ sở tham mưu, điều chỉnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là xuất hiện biến chủng Omicron, thời điểm nghỉ Tết dương lịch và Tết âm lịch sắp đến. Do vậy, công tác truyền thông cần được tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt nhấn mạnh đến các yếu tố nguy cơ, hành vi cá nhân có thể làm lây lan dịch bệnh.