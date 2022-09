Buộc thôi việc đối với các ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.