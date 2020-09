Cử tri Hương Sơn, Cẩm Xuyên kiến nghị các vấn đề về dân sinh, hỗ trợ cán bộ thôn

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri huyện Hương Sơn, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) kiến nghị Quốc hội quan tâm chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ cơ sở thôn xóm...

Sáng 23/9, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiến hành tiếp xúc với cử tri tại các huyện: Cẩm Xuyên và Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Cần đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ người dân

Cử tri huyện Hương Sơn đã nghe đại biểu Lê Anh Tuấn - Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội báo cáo chương trình, nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Đại biểu Lê anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội báo cáo chương trình, nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 10

Cử tri Hương Sơn cho rằng: Sau khi sáp nhập xã Quang Diệm, người dân Sơn Diệm cũ khi đến Trung tâm hành chính xã UBND xã Quang Diệm phải đi mất 9 km. Vì vậy, cử tri đề nghị Trung ương xem xét bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Ngàn Phố tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn, đại diện lãnh đạo huyện Hương Sơn cùng dự buổi tiếp xúc cử tri

Tuyến đường từ Khu Lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông ra QL 8A đã bị hư hỏng cần được nâng cấp sửa chữa; có chính sách phụ cấp cho các cán bộ thôn, nhất là các vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn để họ gắn bó, tâm huyết hơn...

Ông Trần Đình Lân – cử tri xã Quang Diệm đề nghị sớm xây cầu tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho người dân xã Quang Diệm

Cử tri xã Sơn Kim 1 quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng đường tuần tra biên, chốt chặn biên giới để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên. Mặt khác, có cơ chế chính sách hỗ trợ cho lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên tại các vùng biên; có giải pháp chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang rừng sản xuất để người dân có điều kiện phát triển kinh tế...

Cử tri Hương Sơn phản ánh về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp tuyến QL 8A còn chậm; vấn đề ô nhiễm môi trường; tình trạng tranh chấp đất đai, giải quyết chế độ cho người có công..

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị của cử tri, đồng thời giải trình, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đoàn sẽ tổng hợp để trình vào kỳ họp tới.

Cần có chính sách quan tâm cán bộ thôn

Qua nghe đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ (Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh) báo cáo chương trình, nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, cử tri Cẩm Xuyên đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và góp ý, kiến nghị nhiều ý kiến đầy tâm huyết về các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ thông tin kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Theo đó, cử tri huyện Cẩm Xuyên cho rằng: không nên giảm biên chế ở các cấp phó, các chi hội thôn vì đội ngũ này hoạt động rất hiệu quả.

Chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri

Quốc hội cần có chính sách, quan tâm hỗ trợ đội ngũ cán bộ này thay vì cắt giảm biên chế như hiện nay. Bên cạnh đó, cử tri huyện Cẩm Xuyên còn kiến nghị: Trường Đại học Hà Tĩnh quy mô rất lớn nhưng học sinh rất ít, tỉnh có nên đưa các trường dạy nghề trên địa bàn về để đỡ lãng phí cơ sở vật chất.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Ngoài ra, một số cử tri kiến nghị Quốc hội cần có ý kiến đến các bộ, ngành để xây dựng chính sách thu hút sinh viên vào các ngành sư phạm và chính sách ưu đãi với giáo viên; quan tâm tuyển đủ giáo viên mầm non cho các trường công lập; không nên nâng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non; quan tâm chế độ cho giáo viên mầm non...

Cô Lê Thị Vân - Trường Mầm non xã Cẩm Vịnh: Không nên nâng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non vì hiện nay có những cô đi dạy các cháu gọi bằng bà. Các cô mầm non tuổi cao cũng không đáp ứng được yêu cầu dạy học trong tình hình mới

Đặc biệt, một số cử tri đại diện cho 63 hộ dân ở xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) kiến nghị về việc mua đất gần Trường Đại học Hà Tĩnh từ năm 2007 nhưng “vướng” quy hoạch Trường Đại học Hà Tĩnh nên không được xây dựng nhưng địa phương cũng không có phương án đền bù, thu hồi.

Cử tri Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh: Hy vọng Quốc hội có ý kiến để Bộ LĐ-TB&XH sửa đổi các quy định về hồ sơ đối với người có công hợp lí hơn

Nhấn mạnh về vai trò của người có công, cử tri xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) cho rằng chính sách đối với người có công đòi hỏi phải có hồ sơ gốc, nhiều người đã làm mất hồ sơ nên không được hưởng chính sách mặc dù họ xứng đáng được nhận. Vì vậy, hy vọng Quốc hội có ý kiến để Bộ LĐ-TB&XH sửa đổi các hồ sơ đối với người có công.

Hiện nay, ma túy đang len lỏi trong đời sống Nhân dân, cử tri Cẩm Xuyên đề nghị Quốc hội có các ý kiến để tăng cường các chế tài đấu tranh với các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy.

Cử tri Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên: Trên địa bàn có Khu du lịch biển Thiên Cầm nhưng vẫn chưa được đầu tư, khai thác xứng tầm nên hy vọng Quốc hội, các bộ, ngành và tỉnh quan tâm nghiên cứu đầu tư để phát triển du lịch.

Huyện Cẩm Xuyên có nhiều hồ đập lớn như: hồ Kẻ Gỗ, hồ Thượng Tuy, hồ Sông Rác... nên an toàn hồ đập là lo ngại lớn nhất của huyện. Cử tri Cẩm Xuyên mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư để đảm bảo an toàn các hồ đập trên địa bàn.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm; đồng thời thẳng thắn trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia trao đổi, giải trình ý kiến của cử tri Cẩm Xuyên

Đối với các kiến nghị của cử tri, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Hữu Trung - Phan Trâm