Cuộc hội ngộ đặc biệt của thanh niên, sinh viên tiêu biểu Hà Tĩnh ở Hà Nội

Lần đầu tiên, chương trình gặp mặt thanh niên, sinh viên tiêu biểu Hà Tĩnh ở Hà Nội được tổ chức mang đến cơ hội giao lưu, kết nối cho thanh niên, sinh viên; đồng thời là dịp giới thiệu các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sẵn sàng cho chương trình gặp mặt

Sáng 11/6 - đúng ngày kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình gặp mặt, kết nối thanh niên, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu Hà Tĩnh đang công tác, học tập trên địa bàn TP Hà Nội.

Chương trình dự kiến có hơn 120 đại biểu là sinh viên quê Hà Tĩnh hiện đang theo học tại các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc và các sinh viên Hà Tĩnh tốt nghiệp xuất sắc đang công tác, làm việc tại các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tham gia.

Chương trình gặp mặt sẽ diễn ra vào sáng 11/6 tại Hà Nội.

Để chuẩn bị cho chương trình gặp mặt, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, từ tháng 4/2023, BTV Tỉnh đoàn trực tiếp làm việc với Thành đoàn Hà Nội, Đoàn khối Các Cơ quan Trung ương và một số trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội để phối hợp rà soát, cung cấp danh sách, thông tin các thanh niên Hà Tĩnh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc từ năm học 2020 đến nay và sinh viên Hà Tĩnh đang theo học tại các trường có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, nổi bật, sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất.

Trên cơ sở cung cấp của các trường, BTV Tỉnh đoàn tập trung rà soát, lựa chọn các bạn tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc, các bạn đủ điều kiện theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (gọi tắt là Nghị định 140), sinh viên đang học tiệm cận các điều kiện theo Nghị định 140 để mời tham gia chương trình; đồng thời, thành lập các tổ công tác trực tiếp liên hệ, khâu nối, nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của các em.

Với tinh thần trách nhiệm và quá trình nỗ lực làm việc, kết nối, công tác chuẩn bị cho chương trình gặp mặt đã cơ bản hoàn thành. Tham dự chương trình, ngoài thanh niên, sinh viên tiêu biểu còn có sự tham gia của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thường trực, BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Lãnh đạo và cán bộ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh soát xét một số nội dung chuẩn bị chương trình gặp mặt sắp tới.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương cho biết: “Là chương trình được tổ chức lần đầu, do vậy quá trình chuẩn bị còn gặp những khó khăn nhất định, song BTV Tỉnh đoàn đã tích cực bám sát, làm việc với các đơn vị liên quan ở Hà Nội để tiếp cận, kết nối thanh niên, sinh viên quê Hà Tĩnh xuất sắc, tiêu biểu. Sau khi có thông tin về buổi gặp mặt, nhiều bạn thanh niên, sinh viên đã trực tiếp liên hệ Tỉnh đoàn để tìm hiểu về chương trình. Điều đó thể hiện sự quan tâm, tình cảm gắn bó của thanh niên, sinh viên đối với quê hương.

BTV Tỉnh đoàn rất trân trọng và mong muốn thông qua chương trình khơi dậy niềm tự hào, sự gắn kết, ý thức trách nhiệm, nhiệt huyết cống hiến của người trẻ quê Hà Tĩnh ở Hà Nội nói riêng và trên cả nước, cũng như nước ngoài nói chung, từ đó phát huy hiệu quả nguồn nhân lực trẻ, nhân lực chất lượng cao đóng góp vì sự phát triển của tỉnh nhà và đất nước”.

Vui mừng chờ đón cuộc hội ngộ đặc biệt

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, hiện nay đã có hơn 120 đại biểu là thanh niên, sinh viên tiêu biểu xác nhận tham gia buổi gặp mặt. Trong những lần trao đổi với Ban Tổ chức, tất cả các thanh niên, sinh viên đều bày tỏ niềm vui mừng, hứng khởi khi được tham gia chương trình gặp mặt. Đây sẽ là cơ hội để thanh niên, sinh viên được giao lưu, gặp gỡ, học hỏi các anh chị, các bạn đồng hương với nhau.

Đặng Sỹ Lê An cảm thấy ấm áp và tự hào vô cùng vì quê hương luôn quan tâm, động viên con em xa quê.

Là cựu sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, em Đặng Sỹ Lê An (SN 2001, quê xã Thạch Kênh, Thạch Hà) chia sẻ: “Em thật sự rất bất ngờ khi được Ban Tổ chức liên hệ mời tham dự chương trình gặp mặt. Em cảm thấy ấm áp và tự hào vô cùng vì quê hương luôn quan tâm, động viên con em xa quê.

Sau tốt nghiệp đại học, em đã xin được việc làm tại Hà Nội nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn trở về quê hương. Em biết Hà Tĩnh đang có nhiều cơ hội việc làm và được tham gia chương trình lần này, em có thêm quyết tâm mạnh mẽ hơn để trở về, tìm kiếm chỗ đứng cho mình ở quê hương”.

Nữ sinh Đậu Thị Thuần háo hức mong chờ buổi gặp mặt.

Cùng chung cảm xúc hồi hộp, mong chờ tham gia chương trình gặp mặt, em Đậu Thị Thuần (SN 2003), sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, quê xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn) bộc bạch: “Em rất vui và hạnh phúc khi mình là một trong những sinh viên được tham gia chương trình gặp mặt do Tỉnh đoàn tổ chức sắp tới. Em từng rất may mắn khi được Quỹ Hồng Lam của tỉnh tiếp sức vào giảng đường đại học, mỗi tháng em được quỹ hỗ trợ 2 triệu đồng. Và nay, em tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên của tỉnh. Điều đó tiếp thêm niềm tin, động lực để em nỗ lực học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt nhất, không phụ niềm tin và kỳ vọng mọi người”.

Chương trình gặp mặt sinh viên, thanh niên tiêu biểu quê Hà Tĩnh lần đầu tiên được chọn tổ chức ở Hà Nội - nơi tập trung nhiều trường đại học hàng đầu của cả nước, có số lượng lớn con em Hà Tĩnh đang theo học đã cho thấy sự quan tâm của tỉnh đến con em xa quê và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội) là nơi diễn ra chương trình gặp mặt.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình gặp mặt thanh niên, sinh viên sắp tới, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: “Từ trước đến nay, Hà Tĩnh luôn quan tâm kết nối con em xa quê và coi đây là một nguồn nhân lực quan trọng, góp phần thúc đẩy quê hương phát triển. Thực tế đã chứng minh, phần lớn con em Hà Tĩnh làm việc ở các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài đều luôn hướng về quê hương.

Chương trình gặp gỡ thanh niên, sinh viên ở Hà Nội là một trong những hoạt động để thắt chặt kết nối với con em xa quê, những bạn sinh viên, thanh niên vượt khó vươn lên đạt thành tích xuất sắc. Đây là dịp để tỉnh biểu dương các em và cũng là cơ hội để thông tin đến các em về các chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn mời gọi tất cả các em về công tác ở tỉnh, đóng góp vì sự phát triển của quê hương nhưng điều đó có thành hiện thực hay không còn tùy thuộc vào yêu cầu vị trí việc làm, quyết tâm và ý chí nỗ lực của các em. Trên hết, lãnh đạo tỉnh mong muốn tất cả các em dù ở đâu, làm gì cũng luôn nỗ lực, phát huy truyền thống văn hóa, cốt cách con người Hà Tĩnh”.

Thu Hà