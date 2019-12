Đến ngày 25/11, Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 11.816 tỷ đồng

Sáng 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng điều phối xây dựng NTM về các nội dung trình kì họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã trình bày báo cáo kết quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trọng tâm trình kì họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng: Việc triển khai các đề án, chính sách, vốn sự nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được bố trí ngân sách nhưng quá trình triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả chi ngân sách.

Trong năm 2019, kinh tế toàn tỉnh chuyển sang giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn, quy mô nền kinh tế được nâng lên đáng kể. Dự kiến, Hà Tĩnh đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2019 theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 108/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế ước đạt 12,3% (kế hoạch 11,5 - 12%); GRDP bình quân đầu người đạt 61,2 triệu đồng (tương đương 2.660 USD); kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp.

Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh Trương Quang Long: Theo tiến độ, thu nội địa có thể đạt và vượt dự toán; thu xuất nhập khẩu đang khó khăn, từ nay đến cuối tháng 12 còn phải thu gần 1.000 tỷ đồng mới có thể đạt dự toán.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; chỉ số sản xuất toàn ngành năm 2019 ước tăng 30,74% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) ước đạt 69.296 tỷ đồng, tăng gấp 5,59 lần so với năm 2015. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh ước đạt 3,41 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 25/11/2019 đạt 11.816 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 5.890 tỷ đồng (bằng 93,5% dự toán); thuế xuất nhập khẩu đạt 5.926 tỷ đồng (bằng 85,9% dự toán). Từ nay đến cuối năm, ngành Thuế và Hải quan tiếp tục tập trung các giải pháp phấn đấu đạt cao nhất chỉ tiêu dự toán giao.

Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Dũng: Tỉnh cần bố trí vốn theo tiến độ dự án sát với nhu cầu sử dụng; hạn chế dự án bố trí vốn lớn nhưng khó giản ngân.

Trong năm 2019, tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 97 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 3.834 tỷ đồng và 6 dự án FDI với tổng vốn 12,8 triệu USD. Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến khảo sát nghiên cứu, đề xuất thực hiện các dự án phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, cảng biển, dịch vụ hậu cần logistics, công nghiệp chế biến...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, người dân vào cuộc với tinh thần tự giác, ý thức cao hơn; đạt được kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, rõ nét.

Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Thị Thuý Nga: Sở KH&ĐT cần báo cáo cụ thể hơn các dự án đầu tư chậm tiến độ để có các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới, tránh gây lãng phí đầu tư.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích cụ thể những thuận lợi, khó khăn trong công tác thu – chi ngân sách năm 2019, các giải pháp trong giai đoạn cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng; kế hoạch, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; định hướng, nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền: Các sở, ban, ngành cần soát xét thật kỹ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, đặc biệt là trên lĩnh vực thu, chi ngân sách.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao sự chuẩn bị của các sở, ngành đối với các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết và ý kiến đóng góp của đại biểu.

Thời gian không còn nhiều, đề nghị các ngành tập trung các giải pháp, quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành cao nhất kết quả thu, chi ngân sách.

Về kế hoạch năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đề nghị ngành Tài chính rà soát lại các chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 sát với thực tế; cần có các phương án cụ thể để tiết kiệm chi… Đồng thời, đề nghị Sở KH&ĐT sớm tham mưu triển khai kịp thời Luật Đầu tư công 2019; rà soát, bổ sung các văn bản cấp tỉnh về đầu tư xây dựng cơ bản; tạo môi trường ổn định, rộng mở, thu hút được các nhà đầu tư lớn đến hoạt động trên địa bàn, quan tâm đến sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành bổ sung và hoàn thiện các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 khóa XVII sắp tới.

Thái Oanh