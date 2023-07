Giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn trọng điểm phía Nam Hà Tĩnh

Xây dựng lực lượng cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thiết lập các mô hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở..., TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã từng bước cụ thể hoá Nghị quyết 04 NQ-ThU của Ban Thường vụ Thị ủy, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Triển khai từ tháng 6/2021, Nghị quyết số 04 NQ-ThU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Nghị quyết 04) đã được các Đảng bộ, chi bộ từng bước cụ thể hoá bằng nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong đảm bảo an ninh tại từng thôn, tổ dân phố.

Một góc trung tâm thị xã Kỳ Anh từ trên cao.

Ông Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: “Từ khi triển khai Nghị quyết 04 đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn thị xã Kỳ Anh từng bước được giữ vững ổn định. Là địa bàn trọng điểm kinh tế của Hà Tĩnh, địa phương thu hút nhiều dự án lớn đầu tư, kéo theo đó là lượng lao động lớn, do vậy, thị xã đã giao cho lực lượng công an chuyên trách bám nắm, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn thị xã và KKT Vũng Áng...”.

Nghị quyết 04 ra đời với mục tiêu nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”; đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; kiềm chế gia tăng các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; xây dựng lực lượng cán bộ, công chức, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông thực sự trong sạch, vững mạnh về tổ chức, có phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nghị quyết cũng nhằm phát huy hiệu quả các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng bán chuyên trách ở cơ sở; đảm bảo an ninh trật tự phục vụ người dân và doanh nghiệp yên tâm sinh sống, sản xuất, kinh doanh, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế...

Công an TX Kỳ Anh kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Dự án Cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Kỳ Hoa.

Dựa trên mục tiêu đề ra, Nghị quyết 04 đã đặt ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm gắn với nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn như: Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện đảm bảo phục vụ hiệu quả đảm bảo tình hình ANTT; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tập trung triển khai các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới...

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 04, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, nhất là các đơn vị lực lượng vũ trang, trên địa bàn không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Gắn với nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ Đội An ninh - Công an TX Kỳ Anh đã triển khai Nghị quyết 04 một cách linh hoạt, sát với chuyên môn, nghiệp vụ. Đội đã chủ động nắm, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, nhất là các trường hợp lợi dụng để hoạt động chống phá.

Đội An ninh - Công an thị xã Kỳ Anh họp triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Trường - Đội trưởng Đội an ninh (Công an thị xã Kỳ Anh) chia sẻ: “Trên cơ sở triển khai Nghị quyết 04, chi bộ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên ngay từ đầu năm. Cùng đó là gắn vai trò mỗi đảng viên cho từng địa bàn xã, phường nhằm nắm chắc tình hình an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng… qua đó, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình dự án trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội trên địa bàn…”.

TX Kỳ Anh xây dựng được 12 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" (Trong ảnh: Ra mắt mô hình 12 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" phường Hưng Trí).

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đưa ra trong Nghị quyết 04. Trong đó, xây dựng mô hình dân vận khéo, camera an ninh, mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự…đã làm tăng hiệu quả đảm bảo tình hình ANTT từ cơ sở.

Phường Hưng Trí là địa bàn trung tâm của thị xã, mật độ dân cư đông đúc, tập trung các quán hàng, dịch vụ đa dạng nên đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về ANTT. Nhờ xây dựng mô hình camera giám sát an ninh, các vụ việc phức tạp trên địa bàn được giải quyết thấu đáo, tỷ lệ các vụ trộm cắp giảm hẳn.

Mô hình camera an ninh tại phường Hưng Trí phát huy hiệu quả điều tra, truy vết các vụ việc vi phạm pháp luật.

Đại uý Hoàng Mạnh Tùng - Trưởng Công an phường Hưng Trí cho biết: “Đến nay, có 7/11 tổ dân phố lắp đặt mô hình camera an ninh. Sau khi xây dựng, mô hình này đã mang lại hiệu quả cao, hỗ trợ điều tra, truy vết các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn, dựng lại hiện trường các vụ tai nạn giao thông, phục vụ công tác điều tra...”.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 04, thị xã Kỳ Anh đã xây dựng được 12 mô hình dân vận khéo, tổ chức 137 hội nghị công an lắng nghe ý kiến Nhân dân, triển khai xây dựng 11 mô hình camera giám sát an ninh, 78 mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự, 1 mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh, trật tự”; xây dựng 11 mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC” tại 11 xã, phường, 12 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 18 điểm chữa cháy công cộng; đầu tư hơn 20 tỷ đồng đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Hoa và đầu tư mua sắm trang bị phương tiện ô tô chuyên dùng cho Công an xã Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hoa và Kỳ Nam; 11 xã, phường và 6 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn về ANTT...

Chủ trương này tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, khích lệ quần chúng nhân dân tích cực tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và từng bước xây dựng hình ảnh người Công an thị xã Kỳ Anh đẹp trong lòng Nhân dân.

Sau 2 năm triển khai, Nghị quyết 04 đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong ảnh: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đang được tập trung triển khai đúng tiến độ.

Xác định là đơn vị chủ công trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an thị xã đã chủ động hướng dẫn các xã, phường triển khai các nội dung của Nghị quyết 04, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp với những mô hình mới, cách làm hay, sát thực tiễn từng địa bàn, từng khu dân cư. Đến nay, sau 2 năm triển khai, Nghị quyết 04 đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển… Thượng tá Hoàng Trọng Thịnh Phó Trưởng Công an TX Kỳ Anh

Thu Trang