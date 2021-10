Hà Tĩnh chủ động tốt “4 tại chỗ”, đảm bảo vận hành hồ, đập an toàn

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến ghi nhận Hà Tĩnh đã chủ động “4 tại chỗ”, đảm bảo công tác vận hành hồ, đập an toàn cho công trình cũng như vùng hạ du; thực hiện các biện pháp cảnh báo sạt lở kịp thời nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Nguyễn Văn Tiến nói về công tác phòng chống thiên tai.

Chiều 18/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và TX Kỳ Anh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành địa phương liên quan.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã thị sát khu vực ngập lụt tại xã Cẩm Sơn, các điểm sạt lở đất tại xã Cẩm Lạc và xã Cẩm Lĩnh, thuộc huyện Cẩm Xuyên.

Theo báo cáo của huyện Cẩm Xuyên, mưa lớn trong nhiều giờ cộng với việc xả tràn các hồ chứa trên địa bàn đã gây nên tình trạng ngập lụt cục bộ, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông tại các xã: Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Cẩm Duệ, Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải thị sát khu vực sạt lở đất tại xã Cẩm Lạc...

Đặc biệt, mưa lớn đã gây nên tình trạng sạt lở đất tại thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc với tổng chiều dài sạt lở hơn 100m, trong đó, có 20m đường trục thôn bị sạt lở hư hỏng. Tuyến quốc lộ ven biển đoạn km80 (giáp ranh giữa xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên với xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường gây ách tách giao thông.

... và xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên.

Tuyến quốc lộ ven biển đoạn km 80 (giáp ranh giữa xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên với xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) bị sạt lở do mưa lớn.

Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra tình hình xả lũ hồ chứa nước thượng nguồn sông Trí trên địa bàn xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh.

Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh đã tiến hành xả tràn hồ chứa nước thượng nguồn sông Trí theo đúng quy trình vận hành với lưu lượng từ 10 – 150 m3/s. Vào lúc 17h chiều nay, hồ đang xả tràn 60 m3/s. Mực nước trước lúc xả tràn ở cao trình 27,6m, so với mực nước thiết kế 32m.

Đoàn kiểm tra tình hình xã lũ hồ chứa nước thượng nguồn sông Trí trên địa bàn xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh.

Qua thực tế kiểm tra và nghe báo cáo tình hình mưa lũ, công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn Hà Tĩnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến ghi nhận chính quyền Hà Tĩnh đã chủ động “4 tại chỗ”, đảm bảo công tác vận hành hồ, đập an toàn cho công trình cũng như hạ du; thực hiện các biện pháp cảnh báo sạt lở kịp thời nên đã không gây thiệt hại về người và tài sản.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải lưu ý, thời tiết ngày càng có những biến đổi khó lường, nhiều hình thái thiên tai phức tạp xuất hiện, do đó, các địa phương cần nêu cao tính chủ động, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và giảm thiểu thiệt hại mức thấp nhất về tài sản do thiên tai gây ra.

Đối với những điểm thường xuyên xảy ra ngập lụt và sạt lở đất, sạt lở bờ biển, cần tăng cường công tác kiểm tra, cảnh báo; khảo sát, đánh giá cụ thể về hạ tầng, khả năng tiêu thoát nước, báo cáo UBND tỉnh để phân loại theo mức độ cấp bách nhằm có kế hoạch đầu tư, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai.

Đối với những điểm sạt lở, phải lập rào chắn, cắm biển báo, bố trí lực lượng canh gác không để người dân mạo hiểm qua lại những khu vực này, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế sớm triển khai phương tiện giải phóng đất đá, thông tuyến cho người dân và phương tiện qua lại.

Thanh Hoài