Hà Tĩnh dồn sức cao nhất cho phòng chống mưa lũ, hoãn các cuộc họp chưa cần thiết

Sáng nay (19/10), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ký ban hành công điện khẩn chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lũ trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra công trình thủy lợi hồ chứa nước Kim Sơn (xã Kỳ Hoa) vào chiều 19/10

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to, tổng lượng mưa từ 07h ngày 15/10 đến 04h ngày 19/10 tại một số trạm như: Hà Tĩnh 1.069 mm, Thạch Đồng 828 mm, Kẻ Gỗ 1.081mm. Các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh cơ bản đã vượt mực nước thiết kế, đặc biệt Hồ Kẻ Gỗ vào hồi 04h ngày 19/10 mực nước 32,95 mét, vượt mực nước thiết kế 0,45 mét, đang xả tràn với lưu lượng 400 m3/s. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có nhiều xã, phường bị ngập và cô lập.

Theo dự báo, Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng không khí lạnh, nên từ nay đến ngày 21/10 có mưa to đến rất to; riêng ngày 19/10 một số khu vực ven biển, trong đó có Thành phố Hà Tĩnh khả năng mưa đặc biệt to. Nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu đô thị tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng.

Nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh đã bị nước lũ chia cắt, cô lập.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương từ tỉnh đến cơ sở, các đoàn công tác tập trung thực hiện nghiêm túc các công điện khẩn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; cả hệ thống chính trị phải dồn sức cao nhất cho công tác phòng, chống mưa lũ; hoãn các cuộc họp chưa cần thiết; tuyệt đối không để bất cẩn xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.

Huy động phương tiện, lực lượng, đặc biệt là công an, quân sự, biên phòng, tập trung cứu hộ, sơ tán dân cư vùng nguy hiểm, các hộ dân còn ở các vùng bị ngập lũ sâu, bị cô lập đến nơi an toàn, nhất là vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ và các hồ chứa; kịp thời chi viện lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo tập trung cứu hộ, sơ tán dân cư vùng nguy hiểm

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình thủy lợi, thủy điện trọng điểm (đặc biệt là công trình thủy lợi Kẻ Gỗ và Bộc Nguyên) tính toán điều tiết xả lũ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và giảm thiểu thiệt hại vùng hạ du. Chỉ đạo Ngành Công Thương đảm bảo an toàn nguồn điện, chủ động các phương án khẩn cấp; ổn định thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải bố trí lực lượng, phương tiện xuống các vùng đang ngập lũ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị để ứng cứu Nhân dân và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Các địa phương cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như: Ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc… nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá trong lũ để đảm bảo an toàn cho người dân; tuyệt đối không lơ là, chủ quan để xảy ra những tai nạn chết người do bất cẩn. Căn cứ tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn, chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi thường xuyên diễn biến thời tiết; cung cấp thường xuyên các bản tin dự báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời chỉ đạo và cung cấp thông tin cho người dân biết, chủ động phòng chống mưa lũ.

Các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các thành viên xuống cơ sở để chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Thùy Như