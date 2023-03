Hà Tĩnh mong muốn nhiều doanh nghiệp CHLB Đức quan tâm đầu tư vào địa bàn

Tại Hà Tĩnh, đến nay có 5 chương trình, dự án do CHLB Đức tài trợ đã được triển khai hoàn thành, gồm: Chương trình trồng rừng Việt - Đức, vốn đầu tư 36.850 triệu đồng; Chương trình đào tạo nghề Việt Đức, vốn đầu tư 108.000 triệu đồng; Dự án “Giảm nghèo tại các vùng nông thôn”, vốn đầu tư 60.000 triệu đồng; Dự án đào tạo nghề năm 2011 - Dự án thành phần 2 tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh, vốn đầu tư 46.200 triệu đồng; Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris” (VN-SIPA), vốn đầu tư 32.000 triệu đồng. Trong đó, dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris” (VN-SIPA) được thực hiện bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), được đánh giá triển khai thành công tại địa phươn, có tác động tích cực trong việc nâng cao thu nhập, tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH cho các hộ hưởng lợi (trực tiếp và gián tiếp). Bên cạnh đó, tỉnh cũng sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ phi chính phủ từ các tổ chức thuộc CHLB Đức, gồm: Quỹ Batchka Stifung; Tổ chức INKOTA; Tổ chức Gesellschaft für Entwicklung International Sachsen e.V; Tổ chức các thành viên Bộ Môi trường, bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân; Tổ chức Lions Club Jena c.V; Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (Bread for the World - BfdW)…, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Về các dự án FDI, hiện các tổ chức, doanh nghiệp CHLB Đức đang quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư một số dự án trên địa bàn như: Công ty TNHH GVIP (dự án Khu công nghiệp Việt - Đức tại Khu kinh tế Vũng Áng); Công ty German ASEAN Power (các dự án nhà máy điện mặt trời và các dự án về đào tạo, năng lượng tái tạo); Công ty ME-LE Biogas GmbH/Đức (dự án nhà máy điện khí sinh học); Công ty Silavon - SSp GmbH (dự án xây dựng nhà máy thép không gỉ)...