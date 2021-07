Hà Tĩnh: Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu người đứng đầu các địa phương, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi quản lý.

Ngày 23/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký Công điện 478-CĐ/TU gửi các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của từng địa phương; lấy mục tiêu đảm bảo sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thỏa mãn.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương huy động cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch, chỉ đạo sát sao, phát huy vai trò cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy thống nhất tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo.

Nắm chắc thông tin, kiểm soát chặt chẽ công dân trở về địa bàn, nhất là từ các vùng dịch để có biện pháp quản lý, cách ly, theo dõi phù hợp; thực hiện nghiêm các giải pháp giãn cách, cách ly, khoanh vùng, truy vết khi xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng nhằm kiểm soát kịp thời, khống chế, không để dịch lan rộng.

Người đứng đầu các địa phương, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi quản lý. Địa phương, đơn vị nào để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Đón công dân đang lưu trú, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê chu đáo, chặt chẽ

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp các hội đồng hương Hà Tĩnh tại các tỉnh phía Nam tổ chức đón công dân tỉnh Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam có nguyện vọng về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ưu tiên các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, bàn giao công dân cho các huyện, thành phố, thị xã tuyệt đối an toàn, thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch.

Các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm thông tin, chuẩn bị chu đáo các cơ sở cách ly tập trung đảm bảo yêu cầu, tổ chức cách ly công dân đúng quy định. Xây dựng kế hoạch bố trí các địa điểm cách ly tập trung, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu cách ly công dân trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, lâu dài.

Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

Ngành Y tế chủ động xây dựng các phương án chống dịch, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống, cấp độ dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh; phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai các phương án. Siết chặt an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Nâng cao năng lực xét nghiệm, năng lực điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-COV-2; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin COVID-19 năm 2021-2022 theo phân bổ của Bộ Y tế đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và công dân về địa bàn bằng phương tiện cá nhân qua các cửa ngõ phía Bắc, phía Nam của tỉnh và qua đường Hồ Chí Minh; kịp thời thông tin cho ngành y tế các trường hợp nghi ngờ; tuyệt đối không bỏ sót các trường hợp nghi nhiễm, các trường hợp về từ vùng dịch mà không khai báo y tế.

Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ: kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu, cảng biển, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép; phát huy vai trò Tổ an toàn COVID trong việc giám sát, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, lưu trú, thương mại, dịch vụ; kịp thời tham mưu triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông: Tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền yêu cầu “5K” của Bộ Y tế.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ liên gia, thôn, xóm, Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là tại cơ sở tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ liên gia, thôn, xóm, Tổ COVID cộng đồng, lực lượng công an xã, dân quân tự vệ… và mỗi người dân trong theo dõi, giám sát người về trên địa bàn và việc thực hiện quy định phòng, chống dịch, kịp thời thông tin cho ngành y tế về các trường hợp từ vùng dịch trở về địa bàn; tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch.

Tiếp tục kêu gọi Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng phong trào quyên góp, ủng hộ Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19; ủng hộ công dân trong các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch tại cơ sở

Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 588-CV/BNCTW, ngày 22/7/2021 của Ban Nội chính Trung ương về đảm bảo an ninh, trật tự trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19; các lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động dự báo, tham mưu cho cấp ủy có phương án lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề về an ninh, trật tự, không để xảy ra tình huống phức tạp, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình để xuyên tạc, kích động, lôi kéo người dân chống Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh, trật tự.

Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị theo địa bàn phụ trách; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công điện và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

