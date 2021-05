Hà Tĩnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban bầu cử các cấp, ban bầu cử, tổ bầu cử ở Hà Tĩnh phải chủ động rà soát tổng thể các nhiệm vụ để bổ cứu kịp thời, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật, tránh phải bầu lại, bầu thêm.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng vừa ký ban hành Công văn số 02-CV/BCĐ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cùng lãnh đạo Sở Nội vụ đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử tại huyện Thạch Hà vào chiều 14/5.

Chủ động rà soát, khẩn trương thực hiện các công việc liên quan đến bầu cử

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã tập trung cao để chuẩn bị các nội dung, điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Để cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/5/2021thành công tốt đẹp, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh yêu cầu từ nay đến ngày bầu cử quan tâm các nội dung sau:

Các địa phương, đơn vị căn cứ các văn bản của Trung ương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, của tỉnh chủ động rà soát, khẩn trương thực hiện các công việc liên quan đến công tác bầu cử; những nội dung vượt thẩm quyền kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh phụ trách địa bàn.

Ban chỉ đạo bầu cử các cấp chỉ đạo khẩn trương khắc phục các hạn chế mà các đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh đã chỉ ra, trong đó tập trung cao cho việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, trang trí bên trong, ngoài khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ cho tổ bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác đảm bảo an ninh trật tự...

81 khu vực, 83 điểm bỏ phiếu tại TX Kỳ Anh đã sẵn sàng chào đón ngày hội lớn.

Đẩy mạnh đợt cao điểm tuyên truyền về công tác bầu cử

Đẩy mạnh đợt cao điểm tuyên truyền về công tác bầu cử trên các phương tiện truyền thông, tuyên truyền trực quan, trên mạng xã hội; phát huy tối đa hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động. Nội dung tập trung tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của công dân, về các ứng cử viên, địa điểm bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử... Việc tuyên truyền phải thể hiện được tinh thần, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, ngày hội của toàn dân, để người dân tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu cần bầu; đồng thời kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội về công tác bầu cử.

Yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử tiếp tục chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền những thành tích, kết quả trên các lĩnh vực của tỉnh, của các địa phương, đơn vị; tăng thời lượng tin, bài phản ánh không khí bầu cử; các phong trào thi đua chào mừng bầu cử; đưa tin, bài kịp thời, đầy đủ về các hoạt động chuẩn bị cho ngày bầu cử, nhất là không khí trong ngày bầu cử tại các địa phương, các khu vực bỏ phiếu; chú ý tuyên truyền tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, ngư dân vùng biển, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phát động đợt cao điểm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia bầu cử và vận động Nhân dân bầu cử đầy đủ để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Việc niêm yết danh sách các ứng cử viên được thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.

Việc bỏ phiếu có thể bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng ngày 23/5/2021

Ủy ban bầu cử các cấp, ban bầu cử, tổ bầu cử chủ động rà soát tổng thể các nhiệm vụ để bổ cứu kịp thời, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật, tránh phải bầu lại, bầu thêm.

Bố trí cán bộ, công chức tiếp cận các khu vực bỏ phiếu để nắm tình hình chung, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, các tổ bầu cử chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, trang trí, cập nhật, niêm yết danh sách, số liệu cử tri của đơn vị bầu cử; bảo quản chặt chẽ số phiếu bầu, tránh hư hỏng, mất mát; công tác phòng, chống dịch, công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử...

Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên tổ bầu cử; quán triệt nhiệm vụ trước ngày bầu cử cho tổ trưởng, thư ký các tổ bầu cử.

Tổ bầu cử tổ chức tốt ngày bầu cử (khai mạc, bỏ phiếu, kiểm phiếu, niêm phong, lập các loại biên bản), trong đó lưu ý thực hiện việc kiểm phiếu chính xác, lập các loại biên bản gửi về các tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời, đảm bảo quy định.

Theo quy định, thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày. Tuy nhiên, do lịch thu hoạch mùa vụ, tổ bầu cử quyết định việc bỏ phiếu sớm hơn, có thể bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng ngày 23/5/2021. Nội dung, chương trình khai mạc ngắn gọn, từ 15-20 phút, thành phần tham dự khai mạc từ 30-50 người, đảm bảo khoảng cách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 chặt chẽ, an toàn

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các địa phương công tác bầu cử, trong ngày bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử đảm bảo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo an toàn thông tin liên lạc; phối hợp với các đơn vị viễn thông kiểm tra, rà soát hệ thống mạng internet, wifi phục vụ bầu cử, nhất là tại ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, các cơ quan, tổ chức công tác bầu cử cấp tỉnh (Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế.); phối hợp, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử.

Sở Công thương đảm bảo an toàn hệ thống điện, không để sự cố mất điện trong ngày bầu cử.

Xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà) chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang tại các điểm bỏ phiếu.

Sở Y tế tham mưu triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử theo các văn bản, phương án, quy định của Trung ương, của tỉnh; hướng dẫn phương án phù hợp để tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các ứng cử viên, thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử; hướng dẫn các địa phương tổ chức cho công dân khai báo y tế trước ngày bầu cử, kịp thời tham mưu các biện pháp truy vết các trường hợp nghi nhiễm Covid-19...

Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi cư trú sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Đối với huyện Hương Sơn, thị xã Kỳ Anh, huyện Thạch Hà có công dân cách ly, Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu đảm bảo an toàn cho công dân.

Huy động lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử

Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh huy động 100% quân số bảo vệ bầu cử.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đặc biệt đối với các địa bàn trọng điểm, thời điểm sát ngày bầu cử; kịp thời ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử; kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự; dự báo sát tình hình, chủ động phương án xử lý các tình huống đột xuất, việc chuẩn bị các lực lượng, phương tiện khi cần huy động để xử lý nhanh nhất, dứt điểm; tổ chức ra quân, tấn công trấn áp tội phạm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu, cảng biển, nhất là tại các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu Cầu Treo, chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh Bôlykhămxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào để quản lý, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh theo địa bàn phụ trách, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến công tác bầu cử, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các nội dung trên.

P.V