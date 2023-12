Hiệu quả bước đầu về hợp tác toàn diện 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, các nội dung hợp tác quy mô cấp vùng toàn diện trên các lĩnh vực giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã đạt một số kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH mỗi địa phương cũng như đóng góp cho sự phát triển của cả nước.

Tháng 8/2022, tại TP Thanh Hóa, lần đầu tiên 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa các tỉnh, giữa ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh.

Trong khu vực Bắc Trung Bộ, 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh có nhiều điểm tương đồng về địa lý, xã hội và nhân văn, tạo điều kiện thuận lợi trong liên kết, hợp tác phát triển.

Trong các cuộc chống giặc ngoại xâm dựng nước và giữ nước, các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Thanh - Nghệ - Tĩnh là một trong những địa bàn chiến lược về phòng thủ, tiến công và hậu phương vững chắc cung cấp sức người, sức của cho các chiến trường. Ngày nay, 3 tỉnh có dư địa về không gian để phát triển rất lớn: diện tích tự nhiên rộng lớn, đường bờ biển dài; tài nguyên thiên nhiên phong phú; thị trường tiêu dùng rộng lớn; nguồn lao động dồi dào... Hoạt động KT-XH của 3 tỉnh diễn ra sôi động và đạt nhiều thành tựu vững chắc, mở ra cơ hội và nhu cầu hợp tác trên các lĩnh vực rất lớn.

Bên cạnh lợi thế tự nhiên, 3 tỉnh có bề dày truyền thống văn hóa với nhiều di sản vật thể, phi vật thể. Hàng ngàn di tích dày đặc về mật độ, phong phú về loại hình, đa dạng về nội dung và quy mô; gắn với lịch sử, văn hóa của đất nước, văn hóa cư dân vùng biển, thể hiện truyền thống bất khuất, kiên cường qua các thời kỳ cách mạng của dân tộc. Tiêu biểu như: Thành nhà Hồ, cầu Hàm Rồng; đền Cờn, thành cổ Vinh; Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích, đền Củi...

Tháng 8/2022, tại Thanh Hóa, lần đầu tiên 3 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa các tỉnh, giữa ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo 3 tỉnh đã thống nhất quan điểm cần liên kết, hợp tác mạnh mẽ hơn nữa nhằm phát huy hiệu quả dư địa về không gian để phát triển. Tiếp đó, ngày 16/9, lãnh đạo 3 tỉnh đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2022 - 2025.

Việc triển khai bản ghi nhớ được lãnh đạo các tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung hợp tác và phát triển; cơ bản các lĩnh vực hợp tác theo bản ghi nhớ đã được các ngành triển khai, phối hợp thực hiện một cách toàn diện và có hiệu quả. Sau 1 năm triển khai, việc thực hiện chương trình hợp tác đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và tiếp tục thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa các địa phương, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của vùng và cả nước.

Theo ông Trần Việt Hà - Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, các địa phương thường xuyên phối hợp, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, sản xuất kinh doanh... để bổ sung, hoàn chỉnh đảm bảo phù hợp, thống nhất, tránh cạnh tranh về chính sách ưu đãi. Trong lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, các địa phương đã tham gia góp ý vào quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 của mỗi tỉnh, đảm bảo phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong mối liên kết khu vực, liên kết vùng và tổng thể quốc gia.

Hà Tĩnh đã tổ chức thành công hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư, trong đó có sự góp mặt của lãnh đạo và các nhà đầu tư tiềm năng từ Nghệ An, Thanh Hóa. Qua đó, các nhà đầu tư có nhiều cơ hội để tăng cường giao lưu với các đối tác trong phạm vi 3 tỉnh, trong nước và quốc tế. Đồng thời, Hà Tĩnh cũng phối hợp trong việc triển khai thực hiện quy hoạch vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025, đảm bảo liên kết trong huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng.

Đặc biệt, các tỉnh đã tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, có tính chất liên vùng; hệ thống cảng biển: Nghi Sơn, Cửa Lò, Vũng Áng - Sơn Dương từng bước được đầu tư nâng cấp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của các tỉnh trong tiểu vùng và các tỉnh lân cận thông thương hàng hóa và xuất, nhập khẩu.

Một số nhà đầu tư Nghệ An đã và đang quan tâm nghiên cứu đầu tư kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh cho biết: "Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang tập trung đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại theo quy hoạch. Ngành cũng thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về chính sách, định hướng phát triển xuất nhập khẩu; phối hợp kết nối, kêu gọi doanh nghiệp của 3 tỉnh tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế; kết nối sàn giao dịch thương mại điện tử 3 tỉnh; tổ chức xúc tiến, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn nghiên cứu đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp tại 3 tỉnh. Một số nhà đầu tư Nghệ An đã và đang quan tâm nghiên cứu đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Tân Lâm Hương (Thạch Hà) và Bắc Cẩm Xuyên 2 (Cẩm Xuyên), Kỳ Tân (Kỳ Anh), Cổng khánh 3 (TX Hồng Lĩnh). Các nhà đầu tư Hà Tĩnh cũng nghiên cứu tìm hiểu để đầu tư các dự án chế biến gỗ, hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa".

Trên lĩnh vực nông nghiệp, các tỉnh phối hợp trong việc tham mưu xây dựng các phương án phát triển trồng trọt, các dự án đầu tư có tính chất liên vùng; xây dựng chuỗi sản xuất kinh doanh tiêu thụ nông sản giữa các đơn vị sản xuất với hệ thống tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản. Các tỉnh cũng phối hợp kiểm tra, kiểm soát các quy định về chống khai thác IUU; cung cấp dữ liệu về máy thông tin liên lạc của tàu cá tham gia khai thác trên các vùng biển xa; thông tin đến các hộ nuôi trồng thủy sản về số lượng các cơ sở sản xuất, sản lượng, nhu cầu giống thủy hằng năm (tôm, ngao...) trên địa bàn 3 tỉnh. Hà Tĩnh cũng thường xuyên trao đổi với các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, phối hợp tốt các hoạt động ứng phó khi có thiên tai xảy ra, đặc biệt là công tác thông báo, kêu gọi, tìm kiếm cứu nạn các tàu thuyền trên vùng biển của 3 tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu giới thiệu với đại biểu Trung ương và các tỉnh bạn sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Hà Tĩnh, tại hội nghị xúc tiến du lịch “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm” năm 2023.

Trong lĩnh vực du lịch, các địa phương đã tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh năm 2023 với chủ đề “Ba địa phương - Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm” tại Thanh Hóa vào tháng 3/2023 nhằm tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các sản phẩm du lịch mới, các gói chương trình kích cầu du lịch.

Hà Tĩnh cũng phối hợp với ngành văn hóa Nghệ An thực hiện công tác nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày các tài liệu, hiện vật liên quan đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931); tổ chức Liên hoan Dân ca ví, giặm liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, qua đó góp phần quảng bá và nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Các địa phương cũng chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả các văn bản về hoạt động đối ngoại quốc phòng; phối hợp giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiết mục của CLB dân ca ví giặm Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân) tại Liên hoan Dân ca ví, giặm liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết: “Hà Tĩnh sẽ phối hợp với Nghệ An và Thanh Hóa để liên kết, hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai các quy hoạch quốc gia và quy hoạch tỉnh, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển văn hóa, du lịch”.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, để phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương; bảo tồn, phát huy tốt các giá trị văn hóa gắn kết phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, các tỉnh cần tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực từ Trung ương, đề xuất ưu tiên sớm đầu tư, hoàn thành các dự án hạ tầng dùng chung như: Đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu tiếp giáp Lào; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, phát triển đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ hạ tầng giao thông liên tỉnh kết nối các khu di tích, khu du lịch.

Cùng đó, nghiên cứu mô hình tăng trưởng ngành du lịch, dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế của vùng. Phối hợp tổ chức, mời doanh nghiệp tham gia hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa; phối hợp xây dưng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp và sản phẩm xuất khẩu chủ lực của 3 tỉnh. Đồng thời, lựa chọn đề xuất các dự án cấp Nhà nước mang tính liên vùng trên lĩnh vực thủy sản và đa dạng sinh học. Tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh giữa 3 tỉnh.

Cầu Cửa Hội góp phần kết nối du lịch Hà Tĩnh với Nghệ An và Thanh Hóa.

