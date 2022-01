Ngành Kiểm sát Hà Tĩnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu ngành Kiểm sát Hà Tĩnh phải đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, kiên quyết xử lý, đấu tranh với những vi phạm và biểu hiện tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Chiều 10/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022 của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã chủ động, linh hoạt triển khai các biện pháp công tác, thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu.

Về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị về khởi tố, Viện KSND hai cấp đã kiểm sát 100% nguồn tin về tội phạm do cơ quan điều tra (CQĐT) tiếp nhận, giải quyết; thụ lý kiểm sát 993 tin báo tội phạm (tăng 40 tin so với cùng kỳ). CQĐT đã giải quyết 950 tin, đạt 95,6%.

Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đức: Đề nghị Viện KSND tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng gắn với nâng cao trách nhiệm, kỷ luật cho cán bộ công chức toàn ngành; trong đó, chú trọng đào tạo tại chỗ, tự đào tạo và tổ chức các cuộc thi về nghiệp vụ.

Về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án hình sự, Viện KSND hai cấp đã kiểm sát điều tra 943 vụ 1.675 bị can (tăng 59 vụ 208 bị can so với cùng kỳ).

Hai cấp kiểm sát đã phối hợp với CQĐT, tòa án xác định 103 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm (đạt 13%, vượt 8%); 4 vụ giải quyết thủ tục án rút gọn để tập trung giải quyết nhanh, nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện KSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 730 vụ 1.289 bị cáo/838 vụ 1.543 bị cáo sơ thẩm và 151 vụ 224 bị cáo/180 vụ 271 bị cáo phúc thẩm.

Viện trưởng Viện KSND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Thành: Việc xây dựng, củng cố quan hệ phối hợp giữa viện kiểm sát với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng của ngành kiểm sát cũng như công tác của các cơ quan tư pháp khác.

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tiếp tục được thực hiện kịp thời, trong năm, các đơn vị viện KSND hai cấp đã tiến hành 237 cuộc kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị ban hành năm 2020 và trực tiếp kiểm sát về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự năm 2021.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, hai cấp đã tiếp 61 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận, phân loại, xử lý 417 đơn/384 việc; thụ lý, giải quyết 10/11 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện KSND (đạt 91%, vượt 11%); kiểm sát việc giải quyết 35/37 đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp (đạt 94,5%, vượt 24,5%).

Năm 2022, toàn ngành Kiểm sát Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, với mục tiêu: Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; đạt và vượt các chỉ tiêu công tác theo yêu yêu cầu của Quốc hội và của ngành.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Thị Quỳnh Hoa triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ viện kiểm sát các cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đảm bảo nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Viện kiểm sát các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, tòa án để kịp thời khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh những vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là tội phạm về môi trường, tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo kiểu băng, nhóm, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”.

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác; bảo đảm nguồn cán bộ kế cận chất lượng, chú trọng đào tạo đội ngũ lãnh đạo trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị ngành Kiểm sát Hà Tĩnh cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, kiên quyết xử lý, đấu tranh với những vi phạm và biểu hiện tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong xây dựng Đảng, cần chú trọng việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quan tâm toàn diện trên các mặt công tác, phát huy vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh đối với xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Tập trung nghiên cứu, đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp nói chung và công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp nói riêng, qua đó, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2022 đảm bảo bám sát nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị công tác năm 2022 của ngành Kiểm sát nhân dân và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương mà Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND tỉnh đã đề ra.

Chủ động phối hợp với CQĐT, toà án xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các loại tội phạm, nhất là đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, thông qua công tác kiểm sát, đề nghị toàn ngành phối hợp với các ngành, các cấp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.

