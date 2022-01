Phát huy tinh thần đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, xây dựng Báo Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng mong muốn, tập thể Báo Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết thống nhất cao, linh hoạt, sáng tạo, không ngừng đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Sáng ngày 13/1, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành và các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Hùng Sơn, Lê Thị Thủy chủ trì hội nghị.

Trong năm 2021, Đảng ủy và các chi bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên; quán triệt, triển khai có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng...

Đại biểu dự hội nghị.

Đảng ủy, Ban Biên tập tiếp tục chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy. Việc đưa vào vận hành mô hình Trung tâm Xuất bản hội tụ đã góp phần tinh giản bộ máy các phòng chuyên môn; tổ chức bộ máy được tinh gọn còn 5 phòng, đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển của các cơ quan báo chí hiện đại, đa phương tiện, đa nền tảng.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện nền nếp, hiệu quả. Các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được cụ thể hóa, áp dụng triệt để, nghiêm túc trong toàn Đảng bộ. Công tác dân vận và hoạt động tổ chức hội, đoàn thể trong cơ quan tiếp tục được quan tâm.

Phó Tổng Biên tập Lê Thị Thủy báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, diễn biến của đời sống xã hội.

Cụ thể, Báo Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kịp thời thông tin về các phong trào thi đua chào mừng, không khí, tinh thần, niềm tin của Nhân dân; các nội dung của đại hội, hoạt động của đoàn đại biểu Hà Tĩnh tại Hà Nội cũng như thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đại biểu dự hội nghị.

Trong năm, Báo Hà Tĩnh cũng đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ tháng 2 đến tháng 5/2021, gần 250 lượt phóng viên đã về các địa phương để tuyên truyền với hơn 1.500 tin, bài và 7.500 ảnh được đăng tải trên các ấn phẩm báo in và điện tử.

Trưởng phòng Chính trị - Xã hội Trương Mai Thủy trình bày tham luận: Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc xây dựng các sản phẩm chất lượng cao.

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 được đẩy mạnh trên tất cả các ẩn phẩm, đa dạng về thể loại, hình thức thể hiện; thông tin cập nhật kịp thời diễn biến dịch trong tỉnh, trong nước; cập nhật chủ trương, chỉ đạo của BCĐ chống dịch các cấp; các mô hình, cách làm hay trong phòng chống dịch bệnh; các giải pháp và kết quả thực hiện “mục tiêu kép”…

Đặc biệt, Báo Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 để góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho người dân.

Trưởng phòng Kinh tế Phan Đình Trung tham luận về vấn đề: Gắn xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ngoài ra, Báo Hà Tĩnh cũng đã đăng tải số lượng lớn tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội. Qua đó, tạo thuận lợi cho công tác kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, hoạt động giao lưu liên vùng giữa Hà Tĩnh và các trung tâm lớn của cả nước.

Trưởng phòng Hành chính - Trị sự Nguyễn Quốc Khánh trình bày tham luận: Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, phóng viên cơ quan báo Đảng.

Báo Hà Tĩnh cũng đã chú trọng sản xuất, đăng tải các bài viết chuyên sâu phản ánh đa dạng tình hình đời sống xã hội, kịp thời định hướng thông tin trước các vấn đề dư luận quan tâm; các bài viết phản biện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.

Tính đến cuối năm 2021, Báo Hà Tĩnh hoàn thành xuất bản 312 số báo in, 365 số báo điện tử. Số lượng phát hành báo in đạt 5.500 - 5.800 tờ/kỳ. Báo điện tử cập nhật thông tin trong tỉnh, trong nước, quốc tế hằng ngày, hằng giờ.

Trong năm 2021, Báo Hà Tĩnh đã đăng tải 18.531 tin, bài. Có hơn 67,2 triệu lượt truy cập Báo Hà Tĩnh điện tử. Báo Hà Tĩnh tiếp tục duy trì xếp thứ nhất trong hệ thống các cơ quan báo Đảng địa phương toàn quốc theo xếp hạng của Alexa; xếp thứ nhất về lượng truy cập và về thứ hạng website theo trang đánh giá uy tín Similarweb.

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nội chính - Bạn đọc Trần Thăng Long tham luận về vấn đề: Đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Báo Hà Tĩnh đã có nhiều tác phẩm tham gia và đạt giải cao tại Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) cấp tỉnh, Giải Búa liềm vàng Quốc gia, Giải Báo chí Trần Phú và các giải báo chí do các bộ, ngành tổ chức phát động.

Trong đó có 13 tác phẩm đoạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh (1 giải A, 4 giải B, 4 giải C, 4 giải khuyến khích); nhiều tác phẩm được lựa chọn tham dự Giải Búa liềm vàng cấp Trung ương (1 tác phẩm giành giải C); 9 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú (1 giải A, 3 giải B, 5 giải C); nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, như bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19...

Phó trưởng Phòng Xuất bản Lê Quang Linh tham luận về vấn đề: Hoạt động, quy trình xuất bản của tòa soạn hội tụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận làm rõ các vấn đề về xây dựng Đảng; hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ; vai trò của phóng viên báo Đảng trong việc đấu tranh với các quan điểm sai trái; hoạt động nhân đạo, từ thiện…

Thời gian tới, Báo Hà Tĩnh tiếp tục bám sát các sự kiện chính trị, diễn biến đời sống xã hội để thông tin kịp thời đến bạn đọc. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép”.

Tổ chức xuất bản 312 số báo in và phát hành 365 số báo điện tử đảm bảo tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Báo Hà Tĩnh đạt được trong năm vừa qua.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phân tích những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Báo Hà Tĩnh tiếp tục tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; tập trung cao tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế, xã hội, cập nhật thường xuyên quán triệt của ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Báo Hà Tĩnh theo hướng hiện đại; đầu tư xây dựng các chuyên đề, tác phẩm chất lượng cao, nhất là các đề tài xây dựng Đảng, chống tiêu cực; tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí cách mạng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới, Báo Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đổi mới, tạo bước phát triển mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; sự phối hợp của các ban, ngành, địa phương cũng như sự nỗ lực của toàn thể CBVC-NLĐ cơ quan Báo Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, tác phong, lề lối, đạo đức người làm báo Đảng; tăng cường rèn luyện, trang bị thêm kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát huy hết tiềm năng để cùng tập thể đơn vị đạt được những thành tích cao hơn.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Báo Hà Tĩnh; trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng Chính trị - Xã hội và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021; Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Báo Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 cho Phòng Chính trị - Xã hội...

...trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo Báo Hà Tĩnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân...

Tặng giấy khen của Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh cho 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đình Nhất