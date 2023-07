Tăng cường đôn đốc, xử lý sau thanh tra

6 tháng đầu năm, cùng với cả nước, Hà Tĩnh đã làm tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội để phục vụ phát triển kinh tế.

Sáng 14/7, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc và Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lê Toàn Thắng điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

6 tháng đầu năm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, ngành thanh tra đã xây dựng và triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất. Nội dung thanh tra bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành; tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Toàn ngành đã triển khai 4.224 cuộc thanh tra hành chính và 94.797 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, ngành đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 178.863 tỷ đồng (tăng 615% so với cùng kỳ năm 2022), 404 ha đất (giảm 95,8% so với cùng kỳ năm 2022); trong đó, kiến nghị thu hồi 148.062 tỷ đồng (tăng 1.343% so với cùng kỳ năm 2022) và 9 ha đất (giảm 93,1% so với cùng kỳ năm 2022).

Đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Sau thanh tra, ngành cũng ban hành 60.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022); kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 784 tập thể (giảm 53,4% so với cùng kỳ năm 2022) và 2.912 cá nhân (tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2022); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 208 vụ (tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2022) và 316 đối tượng (tăng 255% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 187.306 lượt người (tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2022); tiếp nhận 216.833 đơn khiếu nại, tố cáo các loại, trong đó đã xử lý 205.382 đơn.

Đại biểu Hà Tĩnh tiếp thu nhiều giải pháp để triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, toàn ngành đã kiểm tra tại 7.700 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch trong hoạt động, qua đó phát hiện 374 đơn vị vi phạm. Các cấp, ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 26.026 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng…

Tại hội nghị, các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ và nhiều địa phương đã tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ thanh tra 6 tháng đầu năm; đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Một số đại biểu đề xuất: Người đứng đầu các địa phương đơn vị cần quan tâm hơn đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phân loại, xử lý đơn ở một số địa phương, đơn vị để tránh sai sót; cần chấm dứt tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...

Kết luận hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2023.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: thanhtra.com.vn.

Tiếp tục bám sát chương trình định hướng để triển khai tốt nhiệm vụ, nhất là thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/BCS ngày 6/6/2023 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra.

6 tháng cuối năm, toàn ngành tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là về tiền, tài sản, đất đai và xử lý cán bộ vi phạm; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng; phối hợp chặt chẽ giữa thanh tra với các bộ, ban, ngành, địa phương, giữa thanh tra với các cơ quan trong khối nội chính; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện 80 cuộc thanh tra hành chính và 171 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 20 tỷ đồng và hơn 300m2 đất… Chú trọng triển khai công tác giám sát, xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành 16 quyết định xử lý; kiến nghị thu hồi hơn 2,5 tỷ đồng; xử lý khác hơn 6,7 tỷ đồng... Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh tổ chức tiếp 2.386 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 2.367 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn hiệu quả các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Phan Trâm