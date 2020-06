Thạch Hà vinh danh 157 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

157 tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã được biểu dương, khen thưởng.

Chiều 26/6, huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

5 năm qua (2015-2020), các phong trào thi đua yêu nước ở Thạch Hà đã phát huy được giá trị tốt đẹp, khuyến khích cán bộ và Nhân dân thi đua lao động, sản xuất có hiệu quả; xây dựng đời sống văn hóa thân thiện, bền vững; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng – an ninh.

Nhờ đó, kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 37,8 triệu đồng/năm (tăng 9,5 triệu đồng so với năm 2015). Công tác GPMB, hỗ trợ, bồi thường tái định cư cơ bản đáp ứng tiến độ các công trình, dự án. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.700 tỷ đồng (tăng 937.045 triệu đồng so với năm 2015).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Nguyễn Lương Lĩnh báo cáo kết quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

192/211 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 91,03% (tăng 12,43% so với năm 2015). Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 95% (tăng 23,92% so với năm 2015). Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân ngày càng được quan tâm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93% (tăng 18,4% so với năm 2015).

Các phong trào Thi đua Quyết thắng, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị vững mạnh ngày càng đi vào chiều sâu. Các phong trào khối mặt trận và các đoàn thể đã phát huy sức sáng tạo và sự tích cực tham gia của các tầng lớp Nhân dân.

4 phong trào do Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tạo sự đồng thuận, vào cuộc quyết liệt của Nhân dân. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện những điển hình tiên tiến được biểu dương, nhân rộng..

Công tác khen thưởng đảm bảo quy trình, chính xác, công bằng, công khai và kịp thời; chú trọng thành tích sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân huyện Thạch Hà trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước suốt 5 năm qua.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, thời gian tới, Thạch Hà cần tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX vào đời sống, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật thi đua khen thưởng 2013; đưa phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa.

Đổi mới công tác tuyên truyền; kịp thời bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ huyện Thạch Hà về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2019.

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa và Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Hùng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Nội vụ (UBND huyện) về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2019.

Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Minh Phương và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh và Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Hà trao tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo cho Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện về “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân và Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Văn Tân trao giấy chứng nhận tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 cho Đảng bộ và Nhân dân xã Thạch Thắng

Các tập thể, cá nhân được vinh danh tại hội nghị điển hình tiên tiến

Thùy Dương