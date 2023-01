Thành phố Hà Tĩnh tập trung chỉnh trang đô thị, sẵn sàng đón tết Quý Mão

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Tĩnh, các đơn vị, phòng, ngành liên quan trên địa bàn tập trung chỉnh trang đô thị nhằm tạo diện mạo Thành Sen rực rỡ đón tết cổ truyền dân tộc.

Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh trang trí đèn lồng tại Quảng trường thành phố.

Không kể ngày nghỉ cuối tuần hay dịp nghỉ tết Dương lịch, từ hơn 1 tháng nay, hàng chục công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh hối hả với công việc trang trí, chỉnh trang đô thị. Nơi này trồng cây xanh, hoa tươi, nơi khác lắp hệ thống đèn led trang trí… tất cả đều tập trung tinh thần cao nhất để góp phần làm nên Thành Sen rực rỡ trước thềm xuân.

Chị Cúc (bên trái) và đồng nghiệp hối hả làm việc trong dịp nghỉ lễ tết Dương lịch.

Chị Nguyễn Thị Cúc - công nhân Tổ cây xanh chia sẻ: “Để tạo điểm nhấn cho thành phố, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, Tổ cây xanh chúng tôi đang gấp rút trồng cây xanh, hoa tươi ở các điểm quảng trường thành phố, vòng xuyến trung tâm, công viên Lý Tự Trọng… Chúng tôi đang cố gắng hoàn thành công việc càng sớm càng tốt”.

Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh hàn cổng chào trước quảng trường thành phố.

Để tạo điểm nhấn cho thành phố dịp tết, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã nhập về hơn 35 nghìn cây hoa các loại, lắp đặt các hệ thống đèn led, thảm hoa tươi với nhiều kiểu dáng bắt mắt, hài hòa; chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, chăm sóc hệ thống cây xanh, cây cảnh.

Những thảm hoa tươi với nhiều kiểu dáng đang dần được dệt nên với bàn tay khéo léo của những người công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Ông Đậu Văn Tám - Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết: “Mấy ngày nay thời tiết bất lợi nhưng cán bộ, công nhân công ty vẫn quyết tâm, phấn đấu đến ngày 20 tháng Chạp sẽ hoàn thành công tác chỉnh trang. Các đội công nhân luôn trong tư thế sẵn sàng làm việc cả ngày lẫn đêm, phân công ca trực trong những ngày nghỉ lễ tết, góp phần mang đến mùa xuân tươi vui, sạch đẹp cho thành phố”.

Những tấm phướn đã được thay mới để đón mừng tết Quý Mão trên đường Nguyễn Thiếp.

Tô điểm thêm diện mạo Thành Sen vào xuân, dịp này, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố cũng phối hợp treo mới hơn 1.500 phướn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc và 300 pano cột đèn phục vụ dịp tết; thay bạt tại các cụm pa nô lớn, nhỏ, các cụm biểu tượng, pano dựng tại các điểm công cộng.

Cờ phướn, các cụm pano tuyên truyền tại các điểm công cộng được thay mới.

Ông Hồ Quốc Tuấn - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố cho hay: “Bên cạnh chỉnh trang để thành phố rực rỡ hơn, chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh chung, cùng góp sức xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, tổ chức chương trình văn nghệ chào xuân và các hoạt động lễ hội cho người dân vui đón tết”.

Ngoài kinh phí từ nguồn ngân sách, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố cũng kêu gọi xã hội hóa treo 1.000 cờ phướn trên các tuyến phố chính.

Cũng là một trong những đơn vị chủ lực chỉnh trang đô thị, thời gian này, dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố (Phòng Quản lý đô thị) đang tích cực phối hợp với UBND các phường, xã ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tập trung đầu tư chỉnh trang các nút giao thông lớn trên địa bàn; mở rộng vị trí dừng, đỗ xe trước cổng các trường học; duy tu sửa chữa mặt đường các tuyến hư hỏng nhẹ…

Đội Quản lý trật tự đô thị TP Hà Tĩnh phối hợp với UBND phường Nguyễn Du ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự ATGT trên các tuyến đường thuộc Khu đô thị Bắc TP Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, dưới sự tham mưu của Phòng Quản lý đô thị, UBND thành phố đã thống nhất 7 vị trí được phép bố trí kinh doanh hoa, cây cảnh trong dịp tết nhằm đảm bảo thuận lợi, an toàn cho các tổ chức, cá nhân và người dân.

Địa điểm được phép bố trí kinh doanh hoa tươi, cây cảnh phục vụ Nhân dân dịp tết Nguyên đán: - Tại khu đô thị Bắc, phường Nguyễn Du. - Vỉa hè phía Tây đường 26/3 thuộc công viên Trung Tâm (phường Văn Yên). - Vỉa hè phía Nam đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Trần Phú). - Vỉa hè đường Vũ Quang (đoạn trước chợ cầu Đông - phường Thạch Linh). - Vỉa hè đường Hàm Nghi (đoạn từ kênh N1-9 đến đường Lê Hầu Tạo - phường Thạch Linh, Hà Huy Tập). - Vỉa hè đường Lê Văn Thiêm (phường Hà Huy Tập). - Vỉa hè đường Nguyễn Công Trứ (đoạn tiểu công viên - phường Bắc Hà).

Các vị trí bán hoa được bố trí tạo điều kiện thuận lợi cho người bán và người mua.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Hà Tĩnh kiêm Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố cho biết: “Tới đây, từ 6/1 - 12/1/2023, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo ra quân đồng loạt giải tỏa các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương đô thị; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (theo phương án của UBND thành phố và UBND các phường, xã). Đồng thời, kiểm tra xử lý những nội dung UBND xã, phường chưa triển khai theo kế hoạch; nơi nào để tái phạm về tình hình trật tự đô thị, chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu trách nhiệm”.

Thành Sen đang đẹp lên mỗi ngày để đón mừng xuân mới.

Ông Nguyễn Duy Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ: “Bên cạnh các hoạt động chỉnh trang tạo mỹ quan đô thị, từ tháng 12/2022, UBND thành phố đã ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo các phường, xã và đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Các hoạt động an sinh xã hội cũng được thành phố đặc biệt quan tâm. Không khí tết đang đến thật gần, đây cũng là lúc các đơn vị, địa phương, cơ quan chức năng càng phải tích cực, khẩn trương triển khai các phần việc theo kế hoạch được giao. Qua đó, góp phần mang mùa xuân tươi vui, đầm ấm, an toàn đến với mọi người”.

Thu Hà