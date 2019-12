Thủ tướng Chính phủ: “Không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội để lấy kinh tế”

Sáng nay (31/12), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương nhằm đánh giá kết quả đạt được, bàn giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Hội nghị tiếp tục thảo luận, phân tích các giải pháp để tháo gỡ khó khăn với những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, thiết thực nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Chính phủ đề ra trong năm 2020. Đặc biệt, có nhiều kiến nghị, đề xuất tâm huyết về các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội phù hợp với thực tế của từng ngành, địa phương.

Theo đó, các ý kiến đồng tình cao với những nhóm giải pháp Chính phủ đưa ra, đồng thời đề xuất các nội dung như: Quan tâm bố trí đầu tư hệ thống thủy lợi cho các vùng đồng bằng sông Cửu Long để hạn chế xâm nhập mặn;

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; xử lý có kết quả cụ thể, rõ rệt hơn các công trình, dự án lớn chậm tiến độ; chú trọng hơn nữa đến cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, cán bộ, đổi mới phương pháp và lề lối làm việc…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến của các địa phương, kịp thời trả lời bằng văn bản.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đồng hành với khát vọng đổi mới sáng tạo, vươn lên phát triển là hành động mạnh hơn để khắc phục yếu kém về giải ngân đầu tư công chậm, vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trường, tội phạm ma túy…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đặc biệt, “Không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội để lấy kinh tế” là phương châm hành động cần phải được chuyển hướng thực hiện mạnh mẽ trong thời gian tới; phải đổi mới tư duy xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp;

Huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng phát triển của từng lĩnh vực, từng địa phương; khơi dậy mạnh mẽ giá trị văn hóa của người Việt, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng đất nước vững mạnh, hùng cường; các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời trên cơ sở các định hướng phát triển để xây dựng nghị quyết hành động...

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị các ngành, địa phương quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị.

Đồng thời, các đơn vị sớm hoàn thành tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, triển khai kịp thời các nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh; triển khai dự toán thu ngân sách và kế hoạch đầu tư 2020.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tập trung một số nhiệm vụ trước mắt về sản xuất, an sinh xã hội, chuẩn bị tết như: chăm sóc cây trồng vụ đông, triển khai vụ xuân, chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi; sớm hoàn tất các thủ tục, đảm bảo ổn định trong sáp nhập xã; tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị liên quan về Tết Canh Tý 2020 an toàn, lành mạnh; triển khai sớm các hoạt động an sinh xã hội, có giải pháp bình ổn giá, tăng cường quản lý thị trường, ra quân cao điểm trấn áp tội phạm…

