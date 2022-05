Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Can Lộc

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền đề nghị huyện Can Lộc tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định, chỉ đạo các cơ sở Đảng tích cực quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...

Chiều 24/5, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc về việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền chủ trì buổi làm việc.

Đoàn giám sát đánh giá, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã chủ động, tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với 18 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành 8 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức đảng và 8 đảng viên; Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở huyện tổ chức 18 đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại 72 cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã chủ động kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt kịp thời Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán, đảng viên và Nhân dân trên toàn huyện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc Bùi Thị Kiều Nhi: Việc huy động nguồn lực xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thời gian qua, việc phối hợp giám sát giữa MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện được thực hiện tốt.

Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện khá thường xuyên, bằng nhiều hình thức, tạo được chuyển biến về nhận thức, hành động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã chú trọng phát huy dân chủ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, MTTQ, các đoàn thể; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc Võ Xuân Linh: Thời gian qua, huyện Can Lộc đã thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên các loại hình có nhiều chuyển biến tích cực. Trong xây dựng nông thôn mới, Can Lộc là huyện thuần nông, có nhiều khó khăn nhưng nhờ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tích cực huy động nguồn lực trong Nhân dân nên huyện Can Lộc đã đạt được những kết quả tích cực. Can Lộc là địa phương thứ 2 trong toàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, vượt mục tiêu đề ra trước 1 năm.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Thời gian qua, Can Lộc thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", thời gian tới, cần tăng cường các cuộc đối thoại cấp huyện.

Mặc dù vậy, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Can Lộc vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của trung ương, của tỉnh, huyện về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa sâu rộng.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số địa phương, cơ sở tại một số thời điểm chưa được quan tâm đúng mức; công tác xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hình thức…

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống: Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu nghiêm túc những hạn chế mà đoàn giám sát đã nêu để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền ghi nhận các kết quả đạt được của huyện Can Lộc. Thời gian qua, huyện đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác vận động xây dựng NTM, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, kịp thời ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức tiếp dân, đối thoại đúng quy trình, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, công tác cải cách hành chính được thực hiện bài bản.

Thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, huyện bổ sung các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; tiếp tục tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định dân chủ cơ sở; chỉ đạo các cơ sở Đảng quán triệt, tuyên truyền sâu sắc Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục quan tâm hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng.

Tin liên quan: