Tỉnh Hà Tĩnh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHDCND Lào

Tại lễ khánh thành, bàn giao công trình nhà thư viện Trường THPT Xí Tha Na Xay, tỉnh Bôlykhămxay diễn ra chiều nay (24/12), thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHDCND Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay Kong Kẹo Say Sông Kham trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tỉnh Hà Tĩnh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao thường niên tại nước CHDCND Lào, chiều 24/12, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại nhà thờ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và cắt băng khánh thành nhà thư viện Trường THPT Xí Tha Na Xay, tỉnh Bôlykhămxay.

Dự lễ có Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Sanvan Nakhet Vũ Anh Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đi cùng đoàn. Ủy viên BCH Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay Kong Kẹo Say Sông Kham; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bôlykhămxay Suvăn Nixay Sana cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp, làm việc với đoàn Hà Tĩnh.

Dâng hương tại nhà thờ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh tại Lào, góp phần giúp đất nước bạn giành độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt hai dân tộc, hai nước Việt Nam – Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn ghi sổ vàng lưu niệm tại nhà thờ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn đến thăm và tặng quà cho Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Bôlykhămxay.

Đến thăm và tặng quà cho Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào đang làm nhiệm vụ ở tỉnh Bôlykhămxay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn các thành viên của đội tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, bám sát địa bàn, phối hợp tốt với các lực lượng của bạn, nỗ lực tìm kiếm, sớm đưa hài cốt chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam về với quê hương và gia đình; đồng thời phân công cán bộ trực, tiếp đón chu đáo các đoàn khách và người dân đến thăm viếng tại nhà thờ.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Đội Quy tập cho biết, thực hiện việc quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, đến nay, đã quy tập được 775 hài cốt; riêng từ tháng 10/2019 đến nay đã quy tập được 6 hài hốt.

Lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay cắt băng khánh thành, bàn giao công trình nhà thư viện Trường THPT Xí Tha Na Xay, tỉnh Bôlykhămxay

Tiếp đó, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Hà Tĩnh dự lễ khánh thành, bàn giao công trình nhà thư viện Trường THPT Xí Tha Na Xay, tỉnh Bôlykhămxay (công trình do tỉnh Hà Tĩnh tặng) và đoạn đường chính của trường nối với đường 13 (công trình do Công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ). Tổng mức đầu tư 2 công trình trên 5 tỷ đồng.

Đây là công trình khẳng định quan hệ hợp tác toàn diện và đáp ứng sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương của chính quyền tỉnh Bôlykhămxay về “sự nghiệp trồng người”. Công trình nhà thư viện tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa trong công tác đổi mới giáo dục của tỉnh Bôlykhămxay, đặc biệt là mang ý nghĩa gắn kết mối tình đoàn kết, truyền thống đặc biệt giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Bôlykhămxay.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh chúc mừng các thầy cô giáo, các em học sinh có nhà thư viện mới để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dạy và học, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bôlykhămxay.

Lãnh đạo 2 tỉnh và các thành viên đoàn công tác tham quan công trình nhà thư viện

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, phát huy truyền thống tốt đẹp trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Hà Tĩnh - Bôlykhămxay luôn quyết tâm đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai bên thành đơn vị mẫu, điển hình về hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHDCND Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay Kong Kẹo Say Sông Kham trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tỉnh Hà Tĩnh

Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHDCND Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay Kong Kẹo Say Sông Kham trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay tặng bằng khen danh dự của tỉnh cho tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Đoàn kết Lào Việt (nhà thầu thi công).

Nhân dịp đón đoàn công tác cấp cao tỉnh Hà Tĩnh sang dự Hội nghị cấp cao thường niên, tỉnh Bôlykhămxay đã tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay - một nét văn hóa độc đáo của người Lào, thể hiện lòng yêu mến khách của người dân Lào đối với bạn bè.

Thanh Hoài