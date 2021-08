TP. Hà Tĩnh linh hoạt, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Bí thư Thành ủy TP. Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương bám sát các cơ chế, chính sách để tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Chiều 5/8, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng chủ trì hội nghị giao ban với các Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Đến nay, 15/15 phường, xã đã chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thực hiện quản lý nhà nước trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trong lĩnh vực quản lý nông nghiệp, các địa phương đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ và phát triển các mô hình nông nghiệp.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Trung Võ Tá Lân: Đề nghị thành phố hỗ trợ địa phương giải quyết dứt điểm công tác GPMB một số dự án giao thông trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã thành lập mới được 1 HTX; xây dựng mới được 7 mô hình loại nhỏ; 1 mô hình tổng hợp. Các địa phương đã trồng xen dắm 2.000m hàng rào xanh; 260 chậu hoa giấy; 2.981 cây bóng mát trên các tuyến đường trục xã, thôn, liên xã; chỉnh trang 180 nhà ở, vườn hộ; phá bỏ 6 vườn tạp và xây dựng 2 tiểu công viên.

Công tác huy động nguồn lực được tập trung, toàn thành phố đã vận động nhân dân hiến 450m2 đất ở để mở rộng đường giao thông ngõ xóm; phá dỡ 110m hàng rào xây để làm đường giao thông nông thôn; xóa bỏ 6 vườn tạp.

Chủ tịch UBND phường Thạch Linh Trương Quang Sơn: Đề nghị thành phố có giải pháp mạnh trong việc thu nợ thuế đối với một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đối với thực hiện công trình mục tiêu, các địa phương đã hoàn thành 7,17km, đạt tỷ lệ 43,4% kế hoạch; thảm nhựa đạt 7,51km/20,23km các tuyến đường giao thông; kênh mương nội đồng đạt 33,16%; cải tạo 1 nhà văn hóa...

Lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, tài nguyên môi trường có nhiều kết quả tích cực. Nhất là việc ra quân xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang lòng lề đường làm mất an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; mỹ quan đô thị; rà soát để chỉ đạo xử lý đất lấn chiếm...

Trưởng phòng Quản lý đô thị Tô Thái Hòa: Đề nghị các địa phương quyết liệt xử lý các vi phạm về trật tự đô thị.

Thu ngân sách tính đến 31/7, tổng thu ngân sách đạt 639 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán tỉnh giao và bằng 78% dự toán do HĐND thành phố giao. Trong đó, tập trung xử lý cao giải pháp xử lý tình trạng nợ đọng thuế; khai thác triệt để các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, đảm bảo chi thường xuyên và chi phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu: Các địa phương cần đưa ra các giải pháp để tập trung cao các nhiệm vụ trọng tâm như: GPMB; xây dựng cơ bản; xã hội hóa, huy động nguồn lực xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục...

Trên các lĩnh vực văn hóa - thông tin, giáo dục - đào tạo, y tế, lao động - thương binh, xã hội bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình làm việc của thành phố. Trong đó, tập trung cao nhất cho công tác xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu”; xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang; “Đổi mới sáng tạo, xây dựng trường học hạnh phúc”; tăng cường giám sát phòng, chống dịch COVID-19...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn: Cần tập trung cao công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng mô hình “dân vận khéo”.

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc ở các địa phương; công tác quốc phòng - an ninh được duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng nhấn mạnh: dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng bám vào các cơ chế chính sách để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Để chủ động, linh hoạt công tác điều hành, Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt đảng, nhân rộng mô hình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó làm nền tảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Quan tâm công tác kết nạp đảng, nhất là phát triển đảng viên trong vùng giáo, trong doanh nghiệp; hướng về chi bộ cơ sở. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các tổ chức mặt trận, đoàn thể. Tập trung cao công tác dân vận, thực hiện các mô hình “dân vận khéo” vào tất cả các lĩnh vực.

Đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương bám vào các cơ chế chính sách để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình mục tiêu; xây dựng đô thị văn minh kiểu mẫu, nông thôn mới; đẩy nhanh kế hoạch trồng cây xanh; GPMB; khơi thông, nạo vét các “điểm nghẽn” các hệ thống tiêu thoát nước trước mùa mưa lũ...

Riêng đối với phát triển nông nghiệp đô thị, triển khai mô hình tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng giá trị, thành lập HTX, chuyển giao các công nghệ chế biến rau, củ, quả.

