Doanh nghiệp may xuất khẩu Hà Tĩnh chốt đơn hàng đến quý II/2021

Các doanh nghiệp, hợp tác xã may mặc xuất khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh đã tiếp nhận nhiều đơn hàng năm 2021 và dự kiến sẽ tăng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu của đối tác.

Doanh nghiệp nhận nhiều đơn hàng năm 2021

Từ đầu tháng 12 lại nay, chị Trần Thị Lành (Thạch Hà) cùng đồng nghiệp tại Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh (phường Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh) liên tục tăng ca để hoàn thành lô hàng 52.000 sản phẩm sang thị trường Mỹ vào ngày 20/12 tới.

Chị Trần Thị Lành - công nhân Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) may đồ bảo hộ xuất sang Nhật Bản.

Chị Lành phấn khởi: "Trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp giảm việc làm thì chúng tôi may mắn vẫn có việc làm liên tục. Đơn hàng nhiều, thời gian làm việc dài hơn nên nguồn thu nhập cũng tăng lên. Để đảm bảo nguồn hàng chuẩn cho đối tác, công nhân đều cẩn trọng trong tất cả khâu sản xuất”.

Ông Hồ Văn Cát – Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh kiểm tra dây chuyền sản xuất quần áo sang Mỹ.

Ông Hồ Văn Cát – Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh thông tin: “Xốc lại tinh thần sau thiệt hại nặng nề do cơn lũ lịch sử hồi tháng 10/2020, đến thời điểm này, doanh nghiệp vừa khắc phục hậu quả, vừa tăng ca sản xuất đơn hàng đi Mỹ dịp cuối năm.

Tính đến thời điểm này, lượng hàng xuất khẩu đã tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2019. Một tín hiệu vui nữa là hiện nay doanh nghiệp đã ký đơn hàng đến hết tháng 1/2021. Do vậy, chúng tôi sẽ tập trung nhân lực, máy móc để sản xuất thành công 87.000 sản phẩm quần áo cho thị trường Mỹ và trên 8.000 sản phẩm bảo hộ lao động cho thị trường Nhật Bản”.

Các doanh nghiệp may gia công tại Hà Tĩnh đã ký đơn hàng những tháng đầu năm 2021.

Sau thời gian dài sản xuất ngưng trệ do dịch bệnh Covid-19, quý IV/2020 là thời điểm sôi động trở lại của Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh (phường Đậu Liêu – TX Hồng Lĩnh).

Ông Trần Văn Mạnh – Phó Giám đốc công ty chia sẻ: “Chúng tôi chuyên may gia công quần áo cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc. Hiện tại, doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng sản xuất 450.000 sản phẩm với đối tác cho đến tháng 4/2021, trị giá khoảng 6 tỷ đồng. Ngoài cơ sở ở TX Hồng Lĩnh, vừa rồi chúng tôi mới mở thêm xưởng sản xuất ở xã Thạch Liên (Thạch Hà). Tới đây, công ty sẽ mở thêm dây chuyền sản xuất, tuyển dụng thêm lao động để đáp ứng nhu cầu”.

Sản phẩm chủ lực của các doanh nghiệp may gia công ở Hà Tĩnh là đồ bảo hộ lao động

Không chỉ doanh nghiệp mà hợp tác xã tham gia may xuất khẩu cũng đã ký kết hợp đồng cho năm 2021.

Chị Đỗ Thị Bích Hảo - Giám đốc HTX May mặc Green GMC (xã Thiên Lộc – Can Lộc) cho biết: “200 công nhân của HTX đang may gia công quần áo cho Hàn Quốc. Đơn hàng của chúng tôi đã ký đến hết tháng 3/2021 với 300.000 sản phẩm”.

Tăng dây chuyền sản xuất, tuyển thêm lao động

Tại Công ty CP May xuất khẩu MTV (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên), 160 công nhân đang tập trung cho đơn hàng đi Nhật Bản.

Ông Bùi Tất Thắng – Giám đốc công ty cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang tập trung sản xuất khoảng 25.000 sản phẩm bảo hộ lao động, giá trị khoảng 70.000 USD, ước doanh thu năm 2020 của công ty đạt khoảng 840.000 USD”.

Công nhân Công ty CP May Xuất khẩu MTV (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên) kiểm hàng để đóng gói xuất sang Nhật Bản.

Với uy tín may gia công, lượng hàng mà đối tác mong muốn ký kết với Công ty CP May xuất khẩu MTV luôn vượt mức quy mô sản xuất hiện tại. Do vậy, trong năm 2021, doanh nghiệp sẽ tăng lên 5 dây chuyền sản xuất với 320 máy.

Theo đó, doanh nghiệp đã tính toán kỹ lưỡng các phương án đầu tư hạ tầng, hệ thống máy móc cũng như việc tuyển dụng và đào tạo lao động mới. Tới đây, Công ty CP May xuất khẩu MTV dự kiến sẽ tuyển dụng thêm 80 lao động và trong năm 2021 sẽ phấn đấu doanh thu đạt khoảng 100.000 USD/tháng.

Năm 2021, các doanh nghiệp may xuất khẩu của Hà Tĩnh sẽ tăng quy mô sản xuất.

Nhìn chung, thời điểm này, các doanh nghiệp, HTX tham gia may xuất khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh đều đang bận rộn với các đơn hàng cho thấy sự phục hồi trở lại của nền kinh tế.

Hơn nữa, việc sản xuất kinh doanh “thuận buồm xuôi gió” còn khẳng định năng lực tiếp cận thị trường và kỹ thuật sản xuất của các doanh nghiệp may mặc của Hà Tĩnh đã đáp ứng tốt yêu cầu khắt khe của các thị trường “khó tính”.

Thu Phương