Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra bến neo đậu và công tác chuẩn bị khai trương du lịch biển

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị các sở, ngành sớm tham mưu phương án nạo vét bến neo đậu Kỳ Phương (TX Kỳ Anh); huyện Cẩm Xuyên chuẩn bị tốt các điều kiện để khai trương mùa du lịch năm 2023.

Chiều 13/4, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đi kiểm tra bến neo đậu tàu thuyền nghề cá phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh) và kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai trương du lịch Cẩm Xuyên năm 2023. Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan cùng đi.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra bến neo đậu tàu thuyền nghề cá tại phường Kỳ Phương.

Dự án đầu tư xây dựng công trình bến neo đậu tàu thuyền nghề cá tại phường Kỳ Phương thuộc dự án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư từ năm 2014 với tổng mức hơn 107 tỷ đồng, do Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng làm chủ đầu tư.

Bến neo đậu bị bồi lấp nghiêm trọng.

Công trình khởi công tháng 6/2014, hoàn thành ngày 30/8/2015. Theo thiết kế, bến có thể làm nơi neo đậu cho 230 tàu có công suất dưới 20CV, 106 tàu có công suất từ 20CV - 200CV và phục vụ các hoạt động hằng ngày cho bà con ngư dân.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các đợt mưa bão, bến neo đậu đã bị bồi lấp nghiêm trọng. Mặc dù đã được tiến hành nạo vét nhưng tình trạng bồi lấp vẫn diễn ra, khu vực bờ neo bị gãy đổ khiến tàu thuyền rất khó khăn để ra vào neo đậu, ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt của ngư dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sớm có phương án gia cố, ngăn chặn cát xâm nhập, bồi lấp tại bến neo đậu.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan sớm bàn bạc, tham mưu UBND tỉnh phương án nạo vét, gia cố lại kè, ngăn chặn cát xâm lấn vào bến, đảm bảo hoạt động nghề cá của ngư dân và an toàn cho tàu thuyền khi vào neo đậu.

Đoàn công tác kiểm tra tại quảng trường Khu du lịch Thiên Cầm.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị khai trương du lịch Cẩm Xuyên năm 2023 dự kiến diễn ra vào tối ngày 16/4 tại Khu du lịch Thiên Cầm. Lễ khai trương nhằm quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp, tiềm năng, lợi thế của du lịch Cẩm Xuyên nhằm tạo sự lan tỏa, thu hút du khách và các nhà đầu tư.

Đoàn công tác kiểm tra tại khách sạn Hải Âu với tiêu chuẩn 4 sao.

Hiện nay, huyện Cẩm Xuyên đã triển khai xây dựng các điểm check-in và huy động cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ tân trang, làm mới các biển quảng cáo, nâng cao chất lượng dịch vụ du khách. Đặc biệt, năm nay, khách sạn Hải Âu với tiêu chuẩn 4 sao, quy mô 167 phòng tại Khu du lịch biển Thiên Cầm đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của du khách trong việc lưu trú.

Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Khu du lịch Thiên Cầm.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Cẩm Xuyên chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ khai trương, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ du khách; đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh, an toàn cho du khách. Địa phương cần tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch Cẩm Xuyên để thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Ánh Nguyên