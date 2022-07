Cục Thuế Hà Tĩnh hoàn thành 81% dự toán thu ngân sách

Với kết quả thu được 4.865 tỷ đồng thuế nội địa, đến thời điểm này, Cục Thuế Hà Tĩnh đã hoàn thành 81% dự toán thu ngân sách năm 2022 do Bộ Tài chính giao và tăng thu 23% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Cục Thuế Hà Tĩnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 6.000 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 7.800 tỷ đồng.

Để hoàn thành cao nhất dự toán được giao, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua và đề ra nhiều giải pháp phấn đấu tăng thu.

Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên hỗ trợ người dân nộp lệ phí trước bạ

Nhờ vậy, tính đến thời điểm này, Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa được 4.865 tỷ đồng, trong đó, thu từ đất 1.550 tỷ đồng và thu thuế, phí 3.315 tỷ đồng, đạt 81% dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 123% so với cùng kỳ (cùng kỳ đạt 3.955 tỷ đồng).

Sản xuất kinh doanh tăng trưởng, các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn đóng nộp ngân sách nội địa lớn cho Hà Tĩnh (Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh)

Các lĩnh vực thu đạt cao so với dự toán năm và tăng thu so với cùng kỳ như: khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 161% dự toán năm Bộ Tài chính giao, đạt 57% dự toán năm HĐND tỉnh giao và tăng 57% so với cùng kỳ); thuế thu nhập cá nhân (đạt 111% dự toán năm Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, tăng 82% so với cùng kỳ); thu tiền sử dụng đất (đạt 107% dự toán năm Bộ Tài chính giao, đạt 86% dự toán năm HĐND tỉnh giao và tăng 43% so với cùng kỳ); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 157% dự toán năm Bộ Tài chính giao, đạt 148% dự toán năm HĐND tỉnh giao và tăng 75% so với cùng kỳ)…

P.T