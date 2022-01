Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo cấp điện ổn định dịp tết Nguyên đán

Dự báo nhu cầu sử dụng điện của khách hàng sẽ tăng cao trong dịp tết Nguyên đán, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã kịp thời đưa vào vận hành 6 dự án nâng cấp lưới điện với tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng.

Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và chống quá tải cho lưới điện dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cuối tháng 11/2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đồng loạt triển khai 6 dự án xây dựng, nâng cấp lưới điện trên địa bàn với tổng mức đầu tư 80,56 tỷ đồng.

Thi công dự án xây dựng mạch vòng 22kV, trạm biến áp 110kV Cẩm Xuyên và trạm biến áp 110kV Thạch Linh (TP Hà Tĩnh).

Trong đó, một số công trình quan trọng như: Dự án xây dựng mạch vòng 22kV, trạm biến áp 110kV Cẩm Xuyên và trạm biến áp 110kV Thạch Linh (huyện Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư 14,951 tỷ đồng; dự án xây dựng mạch vòng 22kV giữa trạm biến áp 110kV Vũng Áng và trạm biến áp 110kV Kỳ Anh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện theo phương án đa chia đa nối khu vực thị xã Kỳ Anh với tổng mức đầu tư 11,839 tỷ đồng; dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 22kV, 35kV sau các trạm biến áp 110kV Linh Cảm, Can Lộc, Hương Sơn khu vực huyện Đức Thọ, huyện Hương Sơn, huyện Can Lộc theo phương án đa chia đa nối với tổng kinh phí 13,646 tỷ đồng…

Để đảm bảo cấp điện ổn định dịp tết Nguyên đán, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đưa vào vận hành 6 dự án đầu tư tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng.

Ông Phạm Việt Thắng – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Với nhiệm vụ được giao là không để xảy ra tình trạng quá tải, mất điện trong dịp Tết Nguyên đán, thời gian qua Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho các đơn vị thi công 6 dự án. Đồng thời, công ty cũng có các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để đảm bảo tiến độ đã đề ra. Đến thời điểm hiện tại, 6 dự án đã hoàn thành, đóng điện và bàn giao đưa vào sử dụng”.

Cũng theo ông Phạm Việt Thắng, tại khu vực Hà Tĩnh sản lượng điện chủ yếu là sinh hoạt. Trong dịp Tết Nguyên đán, các phụ tải thường tăng đột biến do nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân trên địa bàn gia tăng. Do vậy, việc đóng điện đưa vào sử dụng các dự án này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chống quá tải, nâng cao độ tin cậy, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ Nhân dân vui tết, đón xuân.

Thu Phương