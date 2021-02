Gần 2 tháng, Cẩm Xuyên thu ngân sách đạt 30% kế hoạch năm

Chưa qua 2 tháng đầu năm, nhưng đến thời điểm này, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã thu ngân sách đạt hơn 72 tỷ đồng, bằng 30% dự toán tỉnh giao và tăng 55% so với cùng kỳ.

Thị trấn Thiên Cầm đang triển khai quy hoạch và lập hồ sơ đấu giá đất nhằm tăng thu ngân sách.

Năm 2021, huyện Cẩm Xuyên được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước 236,5 tỷ đồng. Trên cơ sở dự toán năm, Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên đã xây dựng kế hoạch và các giải pháp thu ngân sách theo từng quý, tháng.

Theo kế hoạch, quý I năm 2021, Cẩm Xuyên phải thu đạt 76,18 tỷ đồng. Tính đến ngày 24/2, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện được hơn 72 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch quý I, bằng 30% dự toán tỉnh giao và tăng 55% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, nhiều sắc thuế đạt và vượt cao như: tiền thuê đất hơn 15,7 tỷ đồng (đạt 526% dự toán, tăng 916% so với cùng kỳ); phí trước bạ trên 7,5 tỷ đồng (đạt 21% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ); thu khác ngân sách gần 1,9 tỷ đồng (đạt 21% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ); thuế thu nhập cá nhân hơn 1,3 tỷ đồng (đạt 19% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ); thu phí, lệ phí gần 1,2 tỷ đồng (đạt 30% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ)…

Hạ tầng quỹ đất được xây dựng đồng bộ giúp nguồn thu từ đất của Cẩm Xuyên tăng cao.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên Trần Nghị cho biết: Để có được kết quả tăng cao so với cùng kỳ trong công tác thu ngân sách ở Cẩm Xuyên, ngay từ đầu năm 2021, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách. Mặt khác, huyện đốc thúc các xã: Cẩm Bình, Cẩm Quang, Cẩm Duệ, thị trấn Thiên Cầm… tổ chức đấu giá đất để tăng thu ngân sách.

Bên cạnh đó, chi cục cũng đã triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thuế, phấn đấu thu hồi hết nợ thuế và hạn chế nợ mới phát sinh, không để nợ thuế vượt quá 3,5%.

Ngọc Hà