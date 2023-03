Hà Tĩnh: Thép và phôi thép tăng trưởng cao nhất trong lĩnh vực xuất khẩu

Những tháng đầu năm, mặt hàng thép và phôi thép tại Hà Tĩnh có mức tăng cao nhất trong các sản phẩm xuất khẩu của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này ước đạt 179,31 triệu USD, tăng 93,76% so với cùng kỳ năm 2022.

2 tháng đầu năm, thép và phôi thép là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng lớn nhất với mức tăng 93,76%.

Tháng 2, các hoạt động xuất, nhập khẩu đã hoạt động trở lại, mặc dù giảm so với tháng trước nhưng vẫn tăng cao so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 ước đạt 404,7 triệu USD, giảm 8,40% so với tháng trước, tăng 9,35 so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 184,2 triệu USD, giảm 9,34% so với tháng trước, tăng 76,95% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu thép, phôi thép đạt 165,5 triệu USD, tăng 81,63% so với cùng kỳ; dệt và hàng may mặc ước đạt 1,0 triệu USD, tăng 28,21% so với cùng kỳ năm trước; dăm gỗ đạt 6,0 triệu USD tăng 24,22% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước đạt 220,5 triệu USD, giảm 7,61% so với tháng trước và giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 846,5 triệu USD, tăng 15,92% so với cùng kỳ.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 387,4 triệu USD, tăng 83,53% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thép và phôi thép ước đạt 179,31 triệu USD và là mặt hàng có kim ngạch tăng lớn nhất với mức tăng 93,76%; tiếp đến là mặt hàng dăm gỗ tăng 28,57%.

Sợi dệt các loại là mặt hàng xuất khẩu có mức giảm sâu nhất (giảm 86,19%) trong 2 tháng đầu năm.

Tuy vậy, nhiều mặt hàng khác đều giảm so với cùng kỳ, trong đó: xơ, sợi dệt các loại giảm sâu nhất (giảm 86,19%), tiếp đến là dệt và hàng may mặc (giảm 30,56%).

Theo đánh giá, những tín hiệu tích cực trong xuất khẩu mặt hàng trọng điểm thép đã góp phần giúp cân bằng lại kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh và đang tăng trưởng ở mức tăng cao.

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 459,16 triệu USD, giảm 11,57% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa giảm nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

