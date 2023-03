Hải quan Hà Tĩnh tập trung xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đang quản lý, xử lý nợ chuyên thu quá hạn của 22 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ thuế 28,783 tỷ đồng (trong đó nợ thuế là 15,817 tỷ đồng; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 12,966 tỷ đồng).

Theo Cục Hải quan, các khoản nợ này đều phát sinh từ năm 2009 trở về trước, không còn khả năng thu hồi. Các doanh nghiệp có nợ quá hạn đều thuộc đối tượng Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (Nghị quyết số 94/2019/QH14).

Tuy nhiên, người nộp thuế đã bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nên đơn vị gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ theo quy định.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng.

Thông tin từ Phòng Nghiệp vụ (Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh), thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14, đến nay, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định khoanh nợ đối với 17/18 doanh nghiệp với số tiền hơn 15,471 tỷ đồng; tham mưu trình UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét xóa nợ tiền chậm nộp theo thẩm quyền đối với 4 trường hợp với tổng số tiền 4,045 tỷ đồng.

Quyết định số 462/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của doanh nghiệp.

Theo đó, ngày 1/03/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 461/QĐ-UBND và Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 4 doanh nghiệp nợ thuế tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh với tổng số tiền hơn 4,045 tỷ đồng, gồm: Công ty TNHH Thương mại Công Nguyên (Hà Nội), Doanh nghiệp Tư nhân Thành An (Nghệ An), Doanh nghiệp tư nhân Văn Minh (Nghệ An) và Công ty TNHH Sản xuất và chế biến Phạm Vũ (Hà Nội).

Hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện khoanh nợ tiền thuế đối với 1 doanh nghiệp còn lại. Hải quan Hà Tĩnh phấn đấu đến 30/6/2023 sẽ hoàn thành việc xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Phan Trâm