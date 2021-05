Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Lãnh đạo 2 tỉnh: Hà Tĩnh - Nghệ An dự lễ khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Sáng 22/5, Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng (đại diện liên danh nhà đầu tư) tổ chức khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh). Dự lễ, về phía Bộ GTVT có Thứ trưởng Nguyễn Nhật cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh. Về phía tỉnh Nghệ An có: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh.

Dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có điểm đầu tại Km430 + 00, thuộc địa phận xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); điểm cuối tại Km479 + 300, thuộc địa phận xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) với tổng chiều dài gần 50km.

Giai đoạn hoàn chỉnh, quy mô gồm 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m. Giai đoạn phân kỳ, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 17m. Riêng các đoạn nền đường đào sâu, đắp cao bề rộng nền đường 32,25m.

Ông Phạm Đình Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng đại diện liên danh nhà đầu tư phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án do liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - TCT Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 trúng thầu thi công và được thực hiện với hình thức PPP (đối tác công tư), loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Dự án có tổng vốn đầu tư đầu tư hơn 11.157 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư hơn 5.090 tỷ đồng. Phần nhà nước tham gia trong dự án khoảng hơn 6.067 tỷ đồng. Thời gian thực hiện của dự án là 3 năm; thời gian thu phí và vận hành khai thác dự kiến hơn 16 năm.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành đối với phát triển của địa phương nói chung và sự ưu tiên, quan tâm chỉ đạo đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có vai trò hết sức quan trọng, thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo AN-QP của cả nước nói chung và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của dự án và đến nay, đã cơ bản hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai dự án... Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải

Dự án triển khai đầu tư, đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu đầu tư toàn bộ tuyến cao tốc Bắc - Nam trước năm 2025 của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kết nối các trung tâm kinh tế, các hành lang kinh tế chính của cả nước.

Đối với 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, dự án hoàn thành kết sẽ nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực, kết nối các khu vực kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm của các địa phương đến các trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội trên toàn quốc, như: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Cầu Treo, vùng kinh tế Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, thành phố Vinh - Cửa Lò, Khu kinh tế Vũng Áng, các trung tâm logistics, cảng biển; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của hai tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại lễ khởi công.

Lãnh đạo 2 tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; thi công dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường…

Thay mặt Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Nhật ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo 2 tỉnh trong công tác GPMB, TĐC với khối lượng công việc rất lớn; cảm ơn Nhân dân, bà con các huyện: Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực ủng hộ nhường đất phục vụ công tác GPMB cho đầu tư dự án trọng điểm quốc gia.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật: Dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong những dự án lớn nhất trong 11 dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo Nghị quyết 52 của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2020.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tập trung tối đa nguồn lực vầ tài chính, nhân sự, máy móc thiết bị để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ để phấn đấu đến Quý I/2023 hoàn thành. Đây là dự án trọng điểm quốc gia nên cần phải hết sức quyết liệt và tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông…

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đề nghị 2 địa phương Hà Tĩnh, Nghệ An tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong công tác đền bù GPMB, tái định cư. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cung cấp nguồn nguyên vật liệu: đất, đá, cát… cho dự án và đảm bảo trật tự an ninh trong quá trình xây dựng.

Đề nghị hai địa phương giao các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh kiểm tra, theo dõi thường xuyên về tiến độ và chất lượng công trình; Đoàn Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc thực hiện chức năng giám sát dự án theo quy định.

Đại diện lãnh đạo 2 tỉnh: Hà Tĩnh - Nghệ An và nhà đầu tư ấn nút khởi công dự án.

Video phối cảnh dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, qua địa bàn 3 xã: Yên Hồ, Quang Vĩnh và Thanh Bình Thịnh của huyện Đức Thọ với chiều dài gần 4,9 km; điểm đầu nối điểm đầu tiếp nối đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, điểm cuối nối quốc lộ 8A tại xã Thanh Bình Thịnh. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng 46 ha, diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) 32,73 ha, trong đó bao gồm cả tuyến đường chính, đường gom, khu tái định cư và trạm dừng nghỉ. Theo báo cáo của tư vấn TEDI, để thi công 50km đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ cần khoảng 7,9 triệu m3 đất đắp, 500.000m3 đá dăm và một số lượng cát để xử lý nền đất yếu.

Thanh Hoài - Lê Tuấn