“Khởi động” với gần 4.800 tỷ đồng, Hà Tĩnh kỳ vọng về đích sớm thu ngân sách

Hành trình thu ngân sách đã đi qua chặng “khởi động” với tổng thu đạt 39,4% dự toán năm HĐND tỉnh giao. Với số thu đạt trên 4.797 tỷ đồng ở cả 2 lĩnh vực thuế nội địa và xuất nhập khẩu, Hà Tĩnh đang bước vào chặng “tăng tốc” thu ngân sách với nhiều kỳ vọng.

Thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh

Cán bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh giám sát tàu xuất nhập cảnh tại cảng Vũng Áng

“Lỡ hẹn” thu ngân sách năm 2020 khi không hoàn thành số thu được HĐND tỉnh giao nên bước vào năm 2021, Cục Hải quan Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ với quyết tâm chính trị rất cao. Ngay từ những ngày đầu năm, đơn vị đã triển khai kế hoạch, chương trình hành động và chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ để phấn đấu thu đạt kết quả cao nhất.

Ngoài đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp (DN), Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tích cực đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong quá trình thực hiện các thủ tục.

Đến hết tháng 4, toàn ngành Hải quan Hà Tĩnh đã mở 4.816 tờ khai (tăng 72% so cùng kỳ năm 2020) với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1.379,33 triệu USD (tăng 59,86% so cùng kỳ năm 2020); qua đó, thu ngân sách được hơn 2.267 tỷ đồng, đạt 43,8% kế hoạch HĐND tỉnh giao và tăng 50,97% so cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, 97% số thu toàn cục đến từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng, chủ yếu từ hoạt động nhập khẩu than, quặng sắt và các loại hợp kim của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Thép Formosa chuẩn bị “xuất ngoại”

Phân tích nguyên nhân tăng thu, ông Đào Chí Thành - Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: “Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tăng sản lượng nhập khẩu các mặt hàng trọng điểm có thuế là than và quặng. Bên cạnh đó, thời điểm này sắp đến hè nên các DN tăng nhập khẩu một số mặt hàng như: nước redbull, hàng điện tử… đã góp phần tăng thu ngân sách cho ngành trong những tháng đầu năm”.

Thuế nội địa tăng trưởng bền vững

Thu ngân sách nội địa 4 tháng đầu năm đã “chạm mốc” 2.530 tỷ đồng, đạt 36% dự toán HĐND tỉnh giao và 49% dự toán Bộ Tài chính giao.

Ông Lê Hồng Liêm - Trưởng phòng Dự toán thu thuế - Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết: “4 tháng đầu năm, số thu nội địa tăng 36% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy, hoạt động SXKD của DN trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu tăng trưởng sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đầu năm đến nay, Hà Tĩnh khởi công nhiều dự án lớn cũng góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương”.

Cán bộ Cục thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người dân kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân. Ảnh tư liệu

Trong tổng thu thuế, phí 4 tháng đầu năm, một số sắc thuế thu khá, đạt trên 30% kế hoạch năm HĐND tỉnh giao như: tiền thuê đất (đạt 75%), thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (đạt 39%), thu khác ngân sách (đạt 56%), thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 41%), thuế thu nhập cá nhân (đạt 35%), thu tiền sử dụng đất (đạt 40%).

Theo địa bàn, có 4/15 đơn vị thu đạt trên 50% kế hoạch năm HĐND tỉnh giao, bao gồm các huyện: Lộc Hà, Đức Thọ, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên.

Chinh phục mục tiêu 12.180 tỷ đồng

Với kết quả thu ngân sách đạt hơn 4.797 tỷ đồng ở cả 2 lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu và thuế nội địa, 4 tháng đầu năm, Hà Tĩnh đã hoàn thành 39,4% dự toán năm HĐND tỉnh giao (dự toán giao thu 12.180 tỷ đồng, trong đó: thu thuế nội địa 7.000 tỷ đồng và thuế xuất nhập khẩu 5.180 tỷ đồng).

Kết quả này là động lực để những người làm công tác thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh tự tin chinh phục mục tiêu 12.180 tỷ đồng.

Công nhân Nhà máy Sợi Vinatex Hồng Lĩnh vào ca.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Tĩnh vừa đón nhận “làn sóng” đầu tư mới như: Nhà máy Sợi Nghệ Tĩnh (TX Hồng Lĩnh) với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, Tổng kho xăng dầu Phúc Lâm Petro Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng) với tổng mức 300 tỷ đồng, showroom ô tô GPS Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng) với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng… thì kỳ vọng những nguồn thu mới, tạo đột phá trong năm 2021 càng có cơ sở.

Cảng nước sâu Sơn Dương phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hà Tĩnh, toàn ngành sẽ rà soát lại các nguồn thu, phân tích làm rõ nguyên nhân từng sắc thuế đạt thấp để có giải pháp khắc phục và chỉ đạo thu hiệu quả.

Hiện nay, tỷ lệ nợ thuế của địa phương vẫn ở mức cao hơn so với bình quân chung cả nước nên ngành tiếp tục triển khai quyết liệt và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế.

Cán bộ hải quan Hà Tĩnh giám sát các mặt hàng xuất khẩu.

Về phía ngành hải quan, ông Đinh Văn Hòa - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh chia sẻ: “Thông qua nhiều kênh đối thoại trực tiếp hoặc gián tiếp, ngành đang kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu của các DN trên địa bàn.

Đơn vị cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan để tạo thuận lợi cho DN, rút ngắn thời gian thông quan, từ đó góp phần tăng thu tối đa cho địa phương”.

