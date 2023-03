Lãi suất ngân hàng giảm nhanh

Hơn chục nhà băng giảm lãi suất từ 0,1% đến 0,7% trong hai tuần qua, đưa mặt bằng lãi suất chung về dưới 9% một năm.

Giữa tháng 3, Ngân hàng Nhà nước giảm các loại lãi suất điều hành. Từ đó đến nay, hơn chục nhà băng đã điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm với mức giảm từ 0,1% đến 0,7% một năm.

Những đơn vị giảm lãi suất gồm VPBank, VIB, Sacombank, SHB, HDBank, Viet Capital Bank, NCB, Kienlongbank, DongABank, Saigonbank, VietABank, Oceanbank, PVCombank, VietBank, PGBank.

Hiện tại, chỉ còn 2 ngân hàng niêm yết lãi suất trên 9% một năm gồm ABBank (9,1%) và SCB (9%). Phần lớn nhà băng tư nhân còn lại niêm yết lãi suất cao nhất 8-9% một năm. Một số đơn vị niêm yết lãi suất dưới 8% gồm Sacombank, VIB, Techcombank, CBBank và PGBank.

Tuy nhiên, lãi suất thực tế khi giao dịch tại quầy vẫn đang có sự khác biệt đáng kể so với niêm yết. Một số nhà băng vẫn sẵn sàng trả lãi suất 9,5% một năm mà không yêu cầu số tiền gửi lớn, với kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng.

Như tại HDBank, khoản tiền vài trăm triệu kỳ hạn 6, 9, 12 tháng được trả lãi suất 9,5% một năm - cao hơn 2% so với niêm yết. Tại OCB, lãi suất gửi tại quầy kỳ hạn 13 tháng cũng 9,4% một năm, cao hơn 0,5-0,6% so với niêm yết tại quầy. Tại Kienlongbank, khách gửi tiền được tặng tiền mặt tương ứng lãi suất cộng thêm 0,4% so với niêm yết.

Nếu so với giai đoạn cao điểm cuối năm ngoái (có thời điểm lãi suất lên tới 12% một năm), lãi suất tiết kiệm hiện đã giảm mạnh.

Trên thị trường liên ngân hàng - nơi các nhà băng vay mượn lẫn nhau, lãi suất giảm sâu về thấp nhất 8 tháng. Thanh khoản hệ thống cũng dồi dào hơn khi nhu cầu tín dụng các tháng đầu năm khá trầm lắng. Lãi suất vay qua đêm ngày 24/3 chỉ còn 1,2%, kỳ hạn 1 tuần lãi suất 1,9%, 2 tuần 2,9% và 1 tháng 4,43%.

Dưới đây là mức lãi suất tiết kiệm sắp xếp từ cao tới thấp được niêm yết chính thức (cho khoản tiền dưới 1 tỷ đồng), không tính thỏa thuận thực tế của ngân hàng với khách quen, VIP, gửi tiền giá trị lớn.

Theo VNE