Mới đầu năm, Formosa Hà Tĩnh đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.700 tỷ đồng

Với việc hỗ trợ tối đa, vướng mắc ở đâu tháo gỡ ngay ở đó nên những tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu qua cụm cảng Vũng Áng – Sơn Dương được đảm bảo thuận lợi. Tính đến ngày 16/2, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 129 tàu (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021), mở 510 tờ khai (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 496,8 triệu USD (tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021); trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 138,5 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 358,3 triệu USD. Qua đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.755 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 22% dự toán được giao năm 2022 (dự toán giao thu 7.968 tỷ đồng).