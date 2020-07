Ngày 15/10 thông cầu Cửa Hội, chào mừng Đại hội Đảng bộ Nghệ An - Hà Tĩnh

Đó là nhiệm vụ được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Ban QLDA 6 và các đơn vị liên quan, khi đoàn công tác Bộ GTVT kiểm tra dự án sáng nay.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Sáng 25/7, nhân chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã bất ngờ tới kiểm tra hiện trường công trình thi công cầu Cửa Hội nối hai bờ sông Lam qua 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận của PV tại công trường, mặc dù trời nắng nóng nhưng công nhân của các nhà thầu vẫn làm việc rất tích cực để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Hữu Long, Giám đốc Ban QLDA 6 cho biết: Hiện công trình đã cơ bản hoàn tất phần thô. Còn 4 nhịp phía Nam chưa lao lắp dầm và một số đốt đúc hẫng cân bằng vẫn đang được triển khai thi công. Hiện các nhà thầu đang huy động tổng lực để hoàn thành những khâu cuối cùng. Ban dự kiến đến ngày 20/9 sẽ hợp long cầu và cuối năm thông xe.

Chỉ còn 55 ngày nữa, các nhà thầu sẽ tiến hành hợp long cầu Cửa Hội

Cũng theo đại diện Ban QLDA 6, hiện dự án đang gặp một số vướng mắc như còn khoảng 120m đường dẫn đầu cầu ở phía Hà Tĩnh đang phải theo dõi lún. Ngoài ra, kinh phí 2 tỉnh vẫn chưa bố trí đủ. Cụ thể: phía Nghệ An đang còn thiếu 110 tỷ đồng, còn Hà Tĩnh thiếu 60 tỷ đồng. Ban rất mong 2 tỉnh sớm bố trí đủ để các nhà thầu có nguồn vốn thi công.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban QLDA 6 và các nhà thầu thi công cầu Cửa Hội khi thời gian vừa qua khu vực miền Trung nắng nóng gay gắt kéo dài, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: cầu Cửa Hội là công trình giao thông trọng điểm của cả 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hoàn thành công trình đúng tiến độ không chỉ là mong muốn của Đảng bộ và nhân dân 2 tỉnh mà còn là kỳ vọng của Trung ương.

Bộ trưởng thăm hỏi, tặng quà động viên các công nhân làm việc trên công trường

“Tôi giao nhiệm vụ cho Ban QLDA 6 và các nhà thầu phải huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị và máy móc để rút ngắn tiến độ, phấn đấu 20/9 hợp long cầu; cơ bản thông cầu vào ngày 15/10 để chào mừng Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cùng đó, tiếp tục hoàn thiện dự án, phấn đấu cuối năm sẽ nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng”, Bộ trưởng yêu cầu.

Về nguồn vốn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết: Đây là công trình trọng điểm nên 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã đưa vào nghị quyết HĐND tỉnh, do vậy Ban QLDA 6 và các nhà thầu hoàn toàn yên tâm thi công. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cân đối các nguồn để khi công trình hoàn thành, cũng là lúc hoàn tất công tác giải ngân.

Trước đó, đoàn công tác Bộ GTVT đã về dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đang an nghỉ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn và Nghĩa trang liệt sĩ ngành GTVT Nghệ An - Truông Kè.

Sỹ Hòa, Văn Thanh/Baogiaothong