Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đẩy nhanh tiến độ đại tu tổ máy số 1

Kỳ nghỉ tết Dương lịch, Ban Giám đốc, các phòng, phân xưởng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) vẫn bám công trường, hỗ trợ các chuyên gia nước ngoài, đội ngũ kỹ sư, công nhân thực hiện công tác đại tu và khắc phục sự cố, sớm đưa tổ máy số 1 vào vận hành trở lại.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) gồm 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 1.200 MW. Tháng 9/2021, tổ máy số 1 gặp sự cố kỹ thuật và phải ngừng hoạt động đến nay.

Trong thời gian tổ máy số 1 đang tạm ngừng hoạt động, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã đồng ý chủ trương đại tu tổ máy này. Theo đó, từ ngày 1/9/2022, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của hơn 10 nhà thầu trong nước và hàng chục chuyên gia nước ngoài đã bắt tay triển khai công tác đại tu tổ máy số 1.

Những ngày qua, khi nhiều cơ quan, đơn vị nghỉ tết Dương lịch thì hàng chục kỹ sư, công nhân kỹ thuật cao của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc (EVNNPS) vẫn đang tập trung hoàn thành các phần việc trong gói thầu lắp đặt và hoàn thiện tuabin tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Anh Mai Trung Hiếu - cán bộ kế hoạch EVNNPS (áo xanh) cho biết: “Công ty đã huy động tối đa nguồn nhân lực, thiết bị được chuyển về từ Indonesia cùng sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài nên mọi hạng mục trong gói thầu được triển khai theo đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống. Hiện nay, gói thầu cơ bản đã xong, chỉ còn một số hạng mục đang chờ thiết bị chuyển từ nước ngoài về. Ngay sau khi có thiết bị đầy đủ, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng lắp đặt, hoàn thiện tuabin tổ máy số 1 theo kế hoạch đã đề ra”.

Trong kỳ nghỉ tết Dương lịch, cán bộ, công nhân Công ty PV Power Services (TP Hà Nội) cũng bám công trường, đẩy nhanh tiến độ gói thầu đại tu GAH (bộ sấy không khí, kiểu quay) để phục vụ sấy than tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Anh Nguyễn Ngọc Sung - Chỉ huy trực tiếp Công ty PV Power Services cho hay: “Triển khai thi công từ ngày 21/11/2022, đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn thành hơn 75% khối lượng công việc. Theo đó, đơn vị đã sửa chữa, thay thế hộp giảm tốc; thay thế, xử lý rò rỉ các tấm chèn; kiểm tra vòng bi gối trục, thay thế dầu mỡ gối trục… Tới đây, anh em công nhân tập trung thay thế, cân chỉnh các tấm chèn; cân chỉnh hướng kính, hướng trục… đảm bảo cho bộ sấy than của tổ máy số 1 luôn vận hành an toàn, ổn định”.

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, nguồn nhân lực tập trung cho công tác đại tu tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đợt này khá lớn. Do vậy, bên cạnh đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh rất quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho người lao động của các nhà thầu cũng như an toàn về thiết bị.

Trong suốt quá trình thi công, cán bộ của Phòng An toàn, Phòng Kỹ thuật của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra, giám sát kỹ thuật, an toàn. Ngoài ra, các nhà thầu cũng có lực lượng giám sát kỹ thuật riêng để đảm bảo công tác đại tu được tiến hành an toàn, đáp ứng tốt các điều kiện bắt buộc.

Ông Nguyễn Mậu Cảm - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: “Từ ngày 1/9/2022, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phối hợp triển khai đại tu tổ máy phát điện số 1 với 18 gói thầu. Trong kỳ nghỉ tết Dương lịch, Ban Giám đốc công ty, các phòng, phân xưởng vẫn bám công trường, tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các nhà thầu và chuyên gia nước ngoài để thi công các hạng mục đảm bảo an toàn, chất lượng, phấn đấu đến tháng 3/2023 sẽ đưa tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vào vận hành trở lại. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển nền kinh tế đất nước”

Thu Phương – Phan Trâm