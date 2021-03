Nhờ đâu, Hà Tĩnh thu thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh những tháng đầu năm?

Theo thống kê của Phòng Nghiệp vụ, tính đến ngày 2/3/2021, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã làm thủ tục cho 2.367 tờ khai hải quan (tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2020) với tổng kim ngạch XNK đạt 679.6 triệu USD (tăng 49,8% so với cùng kỳ năm 2020). Qua đó, Cục Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 1.033,69 tỷ đồng, đạt 17,8% dự toán năm 2021 và tăng 42,8% so với cùng kỳ năm 2020.