Tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh: Siết chặt để tránh việc trục lợi

Bộ GTVT siết các hạng mục trong xây dựng các khu tái định cư dự án cao tốc Bắc Nam nhằm tránh việc các địa phương lợi dụng để trục lợi.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ GTVT với 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh về Dự án đường cao tốc Bắc- Nam.

Phấn đấu đến tháng 7/2020 triển khai dự án

Trong hai ngày 30 và 31/12/2019, đoàn công tác Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Nhật dẫn đầu đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) về công tác GPMB, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và công tác liên quan của Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020.

Đối với tỉnh Nghệ An, đến nay cả 6 huyện, thị xã (Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Hưng Nguyên) đã phê duyệt trích lục, trích đo được 84,94km/87,84km, đạt 96,7%. Toàn tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường được 709,763 tỷ đồng; đã giải ngân chi trả được 696 tỷ đồng. Tổng chiều dài đã GPMB được khoảng 52,5/87,84km (đạt 59,77). Trong khi đó, công tác tái định cư cũng đang được các địa phương khẩn trương triển khai.

Với huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, về GPMB đất nông nghiệp, tính đến nay, đã thực hiện bồi thường 3 đợt trên địa bàn 3 xã (Yên Hồ, Đức Vĩnh, Đức Thịnh). Diện tích đã GPMB là 21,05ha/29,78ha, với 334 hộ ảnh hưởng, còn lại 8,73ha chưa bồi thường. Hội đồng bồi thường GPMB huyện cũng đã hoàn thành các hồ sơ thủ tục theo quy trình, tổ chức lựa chọn nhà thầu xong và đang triển khai thi công các khu tái định cư.

2 khu tái định cư của huyện Đức Thọ đang được gấp rút thi công sau khi hoàn tất quá trình đấu thầu

Biểu dương, đánh giá cao tinh thần làm việc của các địa phương của tỉnh Nghệ An và huyện Đức Thọ, Thứ Trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh: “GPMB là công việc rất khó khăn, gặp nhiều vướng mắc và áp lực. Tuy nhiên đến nay Nghệ An đã làm rất tốt, rất nhanh. Tôi mong muốn trong năm 2020 các địa phương, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để hoàn thành sớm công tác GPMB. Phấn đấu đến tháng 7/2020 bắt đầu triển khai dự án”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nói.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chậm nhất 15/1/2020 sẽ có vốn cho các địa phương

Trong buổi làm việc, đại diện các địa phương kiến nghị Bộ GTVT quan tâm, chỉ đạo để sớm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình bồi thường, GPMB. Các vướng mắc hiện nay là việc di dời tuyến đường điện 110kv, 35kv; hỗ trợ đền bù cho những hộ dân xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất vườn…

Đặc biệt, hầu hết các địa phương ở cả 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đều kiến nghị Bộ GTVT sớm bố trí nguồn vốn để các địa phương có nguồn kinh phí chi trả cho người dân, xây dựng các khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật ngay trong tháng 1/2020.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, vừa qua bộ đã làm việc với các Vụ liên quan, dự kiến chậm nhất ngày 15/1/2020, nguồn vốn sẽ được cấp về cho các địa phương triển khai công tác đền bù, GPMB.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn Bộ GTVT quan tâm bố trí sớm nguồn vốn GPMB cho địa phương.

Siết chặt quy hoạch tái định cư, tránh trục lợi

Bên cạnh nguồn vốn, tại buổi làm việc, nhiều địa phương cũng có những kiến nghị liên quan đến chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 11659/BGTVT ngày 5/12/2019 về việc rà soát quy hoạch, quy mô xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác GPMB.

Ông Đặng Giang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết, 2 khu tái định cư của huyện ở xã Yên Hồ và xã Đức Vĩnh đã hoàn thành các hồ sơ thủ tục, tổ chức lựa chọn nhà thầu xong và đang triển khai thi công. Theo thiết kế đã được các ngành chức năng phê duyệt thì quy mô mặt cắt đường giao thông rộng từ 10 - 13,5m, vượt mức cho phép của Bộ GTVT.

“Do khu tái định cư của huyện triển khai trước khi Bộ GTVT có văn bản chỉ đạo, lại nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống giao thông của địa phương, vì vậy đề nghị Bộ GTVT xem xét giữ nguyên thiết kế về đường giao thông”, ông Trung cho biết thêm.

Trong khi đó, đại diện huyện Quỳnh Lưu cũng cho biết, khu tái định cư của huyện nằm sát với khu quy hoạch đất để bán của địa phương. Theo phê duyệt của các cấp có thẩm quyền thì đường giao thông trong khu quy hoạch để bán rộng đến 7m, trong khi đường giao thông trong khu tái định cư là 5,5m. “Địa phương mong muốn Bộ GTVT xem xét cho địa phương nối dài chiều rộng đường giao thông của khu tái định cư với khu hoạch của huyện để tạo nên sự thống nhất”, đại diện huyện Quỳnh Lưu nói.

Chia sẻ với các địa phương, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: “Việc Bộ đưa ra quy chuẩn chung về đường giao thông ở các khu tái định cư là vì vừa qua ở Khánh Hóa có hiện tượng nhiều địa phương vừa làm khu tái định cư cho dân, vừa làm đất phân lô bán nền, nên đẩy đường lên đến 22m, 18m cho dễ bán. Tuy nhiên, khi thanh tra, kiểm toán về kiểm tra thì phát hiện không đúng và nhiều cán bộ đã phải bị kỷ luật. Về vấn đề này, Bộ không cứng nhắc, nhưng các địa phương phải thiết kế khu tái định cư phù hợp quy hoạch của tỉnh: nông thôn ra nông thôn, thành thị ra thành thị…”.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng giải thích, làm rõ một số kiến nghị của các địa phương như việc xây dựng hành lang bảo về đất đã GPMB; điều chỉnh một số cống kỹ thuật… “Về các đề xuất của các địa phương, tôi giao Ban QLDA 6 tổng hợp và có văn bản để Bộ cùng các tỉnh phối hợp xem xét, đưa ra quyết định điều chỉnh. Chúng ta phải làm để có một tuyến đường, một sản phẩm tốt nhất, hoàn thiện nhất để phục vụ nhân dân”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh.

Theo Báo Giao thông