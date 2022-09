Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Hà Tĩnh hiện có 68 dự án đầu tư nước ngoài đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 16 tỷ USD. Các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đến từ: Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… với đa dạng các lĩnh vực: hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ, thương mại dịch vụ… 9 tháng năm 2022, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kim ngạch nhập khẩu đạt 2,4 tỷ USD, tương đương 55.000 tỷ đồng (tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021); vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 280 triệu USD, tương đương 6.530 tỷ đồng, (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021). Tuy nhiên, doanh thu của khu vực FDI đến tháng 9/2022 chỉ đạt 3 tỷ USD, tương đương 70.270 tỷ đồng (giảm 80% so với cùng kỳ năm 2021); xuất khẩu chỉ đạt 1,1 tỷ USD, tương đương 25.247 tỷ đồng (giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2021).