Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 5.500 tỷ đồng

Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Tĩnh, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh trong quý I/2021 ước đạt 5.514,32 tỷ đồng, bằng 100,56% so với cùng kỳ năm trước.

So sánh cùng kỳ quý 1 của giai đoạn 2017 - 2021 cho thấy, mặc dù tổng vốn đầu tư phát triển năm 2021 có tăng so với năm 2020 nhưng lại khá thấp so với các năm 2017, 2018.

Trong tổng vốn đầu tư phát triển Hà Tĩnh quý I/20201, đáng chú ý là khu vực vốn đầu tư Nhà nước (chiếm 28,19% tổng vốn) tăng 15,11% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được xác định do kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 tăng mạnh (51,05%); trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia tăng 4,67 lần so với năm 2020.

Cùng đó, trong quý 1/2021, nguồn vốn ngoài Nhà nước cũng có mức tăng đến 14,57% so với cùng kỳ năm trước. Đây là khu vực chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn với 65,89%.

Dự án khu dân cư tổ 6, tổ 7 phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) do Tập đoàn TNG Holdings Vietnam làm chủ đầu tư đang được triển khai thi công.

Theo tìm hiểu, mức tăng từ nguồn vốn ngoài Nhà nước do quý này các dự án đi vào giai đoạn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình, lắp đặt máy móc thiết bị để đi vào sản xuất kinh doanh theo kế hoạch. Đặc biệt, tình tình hình dịch bệnh Covid-19 đang dần được kiểm soát đã thúc đẩy đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó, khu vực vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 5,92%) lại giảm mạnh so với quý 4/2020 (giảm 49,28%) và cùng kỳ năm 2020 (giảm 66,09%). Nguyên nhân do một số dự án đang dần hoàn thiện các công trình phụ trợ; một số dự án vẫn chưa triển khai thi công. Tuy nhiên, nguồn vốn này chiếm tỷ trọng thấp nên tác động không đáng kể đến tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong quý.

Hiện nay, Hà Tĩnh đang tiếp tục thu hút các dự án trong và ngoài nước; đẩy mạnh đầu tư các dự án đang triển khai xây dựng... Đây sẽ là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy hoạt động xây dựng trên địa bàn trong thời gian tới.

Bá Tân