Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đạt cao hơn mức bình quân cả nước

Nguồn vốn bảo đảm, thời tiết thuận lợi, lao động dồi dào kết hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đạt 5.568 tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch năm.

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, đến ngày 25/11, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 5.568/9.697 tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch năm (cả nước ước 11 tháng đạt 52,43%).

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đạt 824/1.874 tỷ đồng (44% kế hoạch), vốn ngân sách địa phương đạt 4.743/7.823 tỷ đồng (61% kế hoạch năm).

Dự án cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ sung 1 đơn nguyên cầu Hộ Độ (TP Hà Tĩnh) thi công đảm bảo tiến độ.

Riêng trong tháng 11, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý dự ước đạt 886,03 tỷ đồng, tăng 24,28% so với tháng trước và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá, tháng 11 có thời tiết tương đối thuận lợi, nhiều công trình dự án tiếp tục được triển khai thực hiện. Đặc biệt, ngày 4/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 6290/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường quyết toán dự án đầu tư trên địa bàn…

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Do đó, các đơn vị, địa phương liên quan tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ nút thắt quan trọng để triển khai dự án; xử lý kịp thời các vướng mắc, thực hiện nhanh công tác bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án trên địa bàn.

Các đơn vị cũng khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu, khởi công các công trình, dự án khởi công mới; đặc biệt là các dự án đã được giao kế hoạch vốn từ đầu năm và các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

